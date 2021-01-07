بعد «تويتر وفيسبوك».. «سناب شات» يقرر منع ترامب من النشر

قرر تطبيق "سناب شات" منع حساب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لمدة 24 ساعة على إثر أعمال العنف في العاصمة واشنطن، بسبب انتهاكات لسياسة الموقع.وقد جمدت شركتى "فيسبوك وتويتر" حساب ترامب لمدة 24 ساعة، على إثر أعمال العنف في العاصمة واشنطن.وكانت فيسبوك قررت حذف مقطع فيديو نشره دونالد ترامب على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي لمخاطبة أنصاره إثر اقتحامهم مقرّ الكونجرس أمس، معتبرًا أنّ الفيديو يحضّ على العنف أكثر مما يدعو للهدوء.وكانت اقتحمت حشود من أنصاره الرئيس الأمريكي الحواجز التي وضعتها الشرطة حول مبنى الكونجرس، وصعد أنصار ترامب إلى الباحة الرئيسية للمبنى، ورفعوا أعلاما مناصرة له، مرددين هتافات رافضة لنتائج انتخابات الرئاسة الأمريكية التي أسفرت عن فوز منافسه الديمقراطي، جو بايدن.وإثر نجاح بعض أنصار ترامب في دخول المبنى، دعت شرطة الكونجرس، أعضاء مجلس النواب، إلى أن يأخذوا أقنعة الغاز من تحت مقاعدهم وأن يكونوا مستعدين لاستخدامها.