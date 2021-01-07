الضربة الثانية.. «النواب» الأمريكى يرفض الطعن بنتائج انتخابات أريزونا

رفض مجلس النواب الأمريكي، بغالبية ساحقة، فجر اليوم الخميس، الطعن الذي قدمه مشرعون جمهوريون على فوز جو بايدن في الانتخابات الرئاسية بولاية أريزونا.ومن المتوقع بعد قليل أن يعلن الكونجرس الأمريكي بغرفتيه الشيوخ والنواب، للاجتماع في جلسة واحدة معا المصادقة على نتائج انتخابات الرئاسة التي أفضت إلى فوز الديمقراطي بايدن.وجاء التصويت بعد ساعات من اقتحام أنصار للرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب مبنى الكابيتول، الأمر الذي أثار غضبا واسعا داخل الولايات المتحدة وخارجها.ورفض مجلس الشيوخ الأمريكي، بأغلبية ساحقة، الاعتراض الذي قدّمه مشرّعون جمهوريون على فوز جو بايدن في الانتخابات الرئاسية في ولاية أريزونا، في تصويت جرى في وقت متأخر من ليل الأربعاء بعيد ساعات من اقتحام أنصار للرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب مبنى الكابيتول.