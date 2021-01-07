اليابان تؤجل احتفالات الشعلة الأولمبية بسبب كورونا

أعلنت حكومة طوكيو، اليوم الخميس، تأجيل احتفالات شعلة أولمبياد طوكيو حول العاصمة اليابانية من أجل "تقليل أعداد الحاضرين ومخاوف تفشي فيروس كورونا".وتم عرض الشعلة الأولمبية في عدة بلديات في نهاية 2020 وكان من المقرر بدء الاحتفالات اليوم الخميس لكن مع انطلاق حالة الطوارئ في طوكيو وثلاث محافظات مجاورة غدا الجمعة قررت الحكومة تأجيل كل العروض حتى نهاية الشهر الحالي.