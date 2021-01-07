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الخميس 07 يناير 2021 الموافق 23 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الكونجرس يستأنف الجلسة المشتركة للتصديق على فوز بايدن

الخميس 07/يناير/2021 - 06:38 ص
الكونجرس الأمريكي
الكونجرس الأمريكي
وسام عطية
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استأنف الكونجرس الأمريكي، منذ قليل، الجلسة المشتركة بشقيه الشيوخ والنواب للتصديق على فوز المرشح الديمقراطي جو بايدن في أريزونا.

وبعد أن بدأت الجلسة أمس للتصديق بشكل نهائي على فوز بايدن برئاسة الولايات المتحدة، اعترض عدد من النواب الأمريكيين على نتيجة ولاية أريزونا في الانتخابات الرئاسية التي فاز بها على منافسه الرئيس المنتهي صلاحيته دونالد ترامب، وعلق الكونجرس الأمريكي جلسته المشتركة للتصديق على فوز بايدن بعد تسجيل 60 عضوا اعتراضهم على نتيجة الانتخابات.

وتوافد مناصرو الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب على مبنى الكونجرس في واشنطن رفضا لإعلان هزيمته في انتخابات الرئاسة أمام منافسه الديمقراطي جو بايدن.

جاء ذلك بعد دعوة ترامب في خطاب له أنصاره للزحف نحو مبنى الكونجرس والاعتراض على تزوير الانتخابات من قبل الحزب الديمقراطي.

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