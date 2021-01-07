الكونجرس يستأنف الجلسة المشتركة للتصديق على فوز بايدن

استأنف الكونجرس الأمريكي، منذ قليل، الجلسة المشتركة بشقيه الشيوخ والنواب للتصديق على فوز المرشح الديمقراطي جو بايدن في أريزونا.وبعد أن بدأت الجلسة أمس للتصديق بشكل نهائي على فوز بايدن برئاسة الولايات المتحدة، اعترض عدد من النواب الأمريكيين على نتيجة ولاية أريزونا في الانتخابات الرئاسية التي فاز بها على منافسه الرئيس المنتهي صلاحيته دونالد ترامب، وعلق الكونجرس الأمريكي جلسته المشتركة للتصديق على فوز بايدن بعد تسجيل 60 عضوا اعتراضهم على نتيجة الانتخابات.وتوافد مناصرو الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب على مبنى الكونجرس في واشنطن رفضا لإعلان هزيمته في انتخابات الرئاسة أمام منافسه الديمقراطي جو بايدن.جاء ذلك بعد دعوة ترامب في خطاب له أنصاره للزحف نحو مبنى الكونجرس والاعتراض على تزوير الانتخابات من قبل الحزب الديمقراطي.