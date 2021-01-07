رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 07 يناير 2021 الموافق 23 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

أزمات رامى صبرى وعمرو دياب (القصة الكاملة)

الخميس 07/يناير/2021 - 07:49 ص
رامى صبرى وعمرو
رامى صبرى وعمرو دياب
أحمد عارف
طباعة
خرج النجم رامي صبري، مساء أمس، بشن هجوم حاد على الملحن عزيز الشافعي واتهامه بإعطاء إحدى الأغاني الخاصة به وهي أغنية "شكرًا" إلى الفنان عمرو دياب، معلنًا أنه لا يتمنى العمل مع عزيز الشافعي مرة أخرى.

واشتعلت الأزمة أكثر بعد أن مسح رامي صبري المنشور الذي اتهم فيه عزيز، وذلك قبل أن يخرج الأخير ويوضح أن كلام رامي غير صحيح، وأنه سبق وأرسل لرامي صبري، عن طريق صديق بينهما، بعدم رغبته بالعمل سويًا، بعدها بدقائق كشف المؤلف تامر حسين كاتب الأغنية تفاصيل الواقعة واتهام رامي أنه حاول أن يركب على نجاح الأغنية ودافع عن حقوق عزيز الأدبية.

وبهذه الواقعة جدد رامي صبري أزمته مع عمرو دياب مرة أخرى وربط اسم عمرو دياب بأنه أخذ منه أغنيتين وهما "شكرًا" التى طرحت منذ أيام من ألحان عزيز الشافعي، وأيضًا أغنية "زي مانتي" التى طرحها عمرو دياب منذ عشرة أشهر، لينجح رامي في تصدر التريند مرة أخرى.

في عالم سوق الكاسيت، خلال سنوات طويلة، من ينزل أمام عمرو دياب "ناجح" ليس في المبيعات ولكن في إثارة الجدل، ولو نتذكر أن نفس المنطق فعله تامر حسني منذ أسابيع بإعلان نزول أغانية في نفس توقيت نزول الهضبة، وهو حجز مقعد "التريند" لأن الجمهور سيبحث من يتحدى دياب.

وفي واقعة رامي صبري الأخيرة وزج اسم عمرو دياب في أزمته مع عزيز الشافعي يتبين صدق مقولة رامي صبري أثناء استضافته في برنامج "كلام تاني" مع رشا نبيل منذ سنوات وقال: "أي حد بيتحط جنب عمرو دياب فهو مهم لأن محدش على مدار سنوات طويلة قدر يتحط مع عمرو دياب في جملة واحدة".

رامي صبري منذ أولى خطواته الفنية في الفن وتم ربط اسمه بعمرو دياب، وذلك بسبب وضعيات جلسات التصوير والفيديو كليبات التى تشبه أعمال عمرو دياب، وكان لرامي صبري حوارًا تلفزيونيًا في بداية مشواره قال خلاله إنه تربى على جيل محمد فؤاد وعمرو دياب وتأثر بهم جميعًا، لذلك كان لا إراديًا يقلد بعض حركات عمرو دياب في أغنياته، وهو ما لاحظه وطلب من المخرج طارق العريان أثناء تصوير أغنية "كلمة" أنه يريد أن يقدم شكلًا مختلفًا وإزاحة مفهوم شبيه عمرو دياب أو مقلده من ذاكرة الجمهور.

وبالرغم من ذلك تكرر مرة أخرى في أكثر من عمل تشابه فيه رامي صبري مع عمرو دياب، وتحديدًا في أواخر عام 2015 في كليب "أجمل ليالي عمرنا" الذي تشابه رامي في حركاته واختيار الفقرات الاستعراضية مع كليب "الليلة" الذي قدمه عمرو دياب في نهاية 2013.

ورغم تصدر رامي صبري وقتها محركات البحث على جوجل في قصة ارتباطه فنيًا وشكلًا بعمرو دياب إلا أن العلاقة بينه وبين الهضبة لم تشهد صدامًا حتى أغنية "زي مانتي" التى قدمها عمرو دياب في مطلع العام الجاري فوجئ الجمهور بتسريب الأغنية في نفس الوقت على منصات السوشيال ميديا بصوت رامي صبري الذي أكد بعدها في لقاء تلفزيوني في دبي أن ملحن الأغنية عرضها عليه قبل عمرو دياب، لكنه لا يعلم من وراء تسريب الأغنية.

قبل هذه الأزمة خرج رامي صبري مرة أخرى وأعلن غضبة من عمرو دياب وذلك أثناء استضافته مع الإعلامية سمر يسري في برنامج "الحفلة" بسبب أن عمرو دياب تكبر عليه أثناء تواجده في إحدى الحفلات وأنه لم يصافحه وأعلن أنه توقف عن حبه لعمرو دياب.

يذكر أن رامي صبري قام بالمشاركة في تحدي غناء "محسود" أغنية عمرو دياب الأخيرة الذي شارك في هذا التحدي عدد كبير من المطربين وتوقع الجمهور أن العلاقة بين رامي والهضبة أصبحت "سمن على عسل".
رامى صبرى وعمرو دياب
رامى صبرى وعمرو دياب
رامى صبرى وعمرو دياب
رامى صبرى وعمرو دياب
رامى صبرى وعمرو دياب
رامى صبرى وعمرو دياب

الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

وفاة أول طفل متأثرًا بكورونا فى المنوفية

مصرع أم ونجلها في حريق منزلهما بكفرالشيخ

شبورة مستمرة وفرص أمطار.. تفاصيل طقس الـ72 ساعة المقبلة

إخلاء سبيل ابنة نهى العمروسى بقضية «فتاة الفيرمونت»

الصور

image description

إعلان نتيجة انتخابات مجلس أمناء محافظة دمياط

image description

جامعة أسيوط توقع بروتوكول تعاون للحد من ظاهرة حرق بقايا الذرة

image description

مستشفى القلب بأسيوط يستقبل 12 ألفًا و330 حالة ويجرى 2933عملية جراحية

image description

محافظ أسيوط يستوقف شابين ويحيلهما للشرطة لعدم ارتداء الكمامة

image description

لمتابعة الموقف التنفيذى.. محافظ أسيوط يلتقى رئيس جهاز مدينة ناصر

الأكثر قراءة

خاص.. حازم إمام يكشف حقيقة تعيينه بمجلس النواب

حسام غالى وحازم إمام الأبرز.. إعلان قائمة المعينين بالبرلمان خلال ساعات

خلال ساعات.. مصطفى محمد ينتقل إلى الدوري الفرنسي

بعد إخلاء سبيله.. الصور الأولى لسيف الدين أحمد المتهم بقضية الفيرمونت

إنفوجراف

image description

«المبدع».. وداعًا وحيد حامد (إنفوجراف)

image description

دفتر عزاء الفنانين لوحيد حامد (إنفوجراف)

image description

وحيد حامد.. كيف نعاه المثقفون؟ (إنفوجراف)

image description

«فتاة النزهة» المسحولة عانت من نزيف بالجسد كله وعظام مهشمة (إنفوجراف)

نجم الساعة

سيناريوهان لامتحانات النقل والشهادة الإعدادية بعد التأجيل

منوعات

دراسة: الأمريكيون من السود الأكثر ترددًا فى أخذ لقاح كورونا

لماذا فشل علاج الاضطراب ثنائى القطب مع غالبية المرضى؟

مواعيد القطارات اليوم الخميس 7-1-2021

إقامة كأس آسيا 2023 فى الفترة من 16 يونيو وحتى 16 يوليو

أيام زمان

حكاية الأنف التى عذبت حورية فرغلى وهمشتها

«المتمرد المغرور» حكاية محمود حميدة

عرفانًا بجميل شقيقه.. هكذا اختار نجاح الموجى اسمه الفنى لدخول عالم الأضواء

أحدهما أسلمت والأخرى تركت مصر وساهمت في قتل عالمة مصرية.. «نجمة وراقية إبراهيم»

مقالات الرأي
جلال حمام
رمال صحراء مصر.. المثقال بدولار
صفوت البياضي
كورونا تهدد العالم كله.. فهل من نجاة؟
أحمد بهاء الدين شعبان
حروب سيبرانية
خالد عكاشة
إلى أين تذهب إثيوبيا؟!
المزيد

الثقافة

«سقف الغرفة».. كتاب جديد لسمر طاهر عن دار كتبنا

شاهيناز الفقى: جائزة إحسان عبدالقدوس حافز قوى وتتويج لجهدى

نصير شمة يفوز بجائزة هولندية لأبرز الشخصيات تأثيرا فى 2020

«حكاية بنى سويف الجميلة».. كتاب جديد للشاعر مؤمن سمير