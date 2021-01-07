أزمات رامى صبرى وعمرو دياب (القصة الكاملة)

خرج النجم رامي صبري، مساء أمس، بشن هجوم حاد على الملحن عزيز الشافعي واتهامه بإعطاء إحدى الأغاني الخاصة به وهي أغنية "شكرًا" إلى الفنان عمرو دياب، معلنًا أنه لا يتمنى العمل مع عزيز الشافعي مرة أخرى.واشتعلت الأزمة أكثر بعد أن مسح رامي صبري المنشور الذي اتهم فيه عزيز، وذلك قبل أن يخرج الأخير ويوضح أن كلام رامي غير صحيح، وأنه سبق وأرسل لرامي صبري، عن طريق صديق بينهما، بعدم رغبته بالعمل سويًا، بعدها بدقائق كشف المؤلف تامر حسين كاتب الأغنية تفاصيل الواقعة واتهام رامي أنه حاول أن يركب على نجاح الأغنية ودافع عن حقوق عزيز الأدبية.وبهذه الواقعة جدد رامي صبري أزمته مع عمرو دياب مرة أخرى وربط اسم عمرو دياب بأنه أخذ منه أغنيتين وهما "شكرًا" التى طرحت منذ أيام من ألحان عزيز الشافعي، وأيضًا أغنية "زي مانتي" التى طرحها عمرو دياب منذ عشرة أشهر، لينجح رامي في تصدر التريند مرة أخرى.في عالم سوق الكاسيت، خلال سنوات طويلة، من ينزل أمام عمرو دياب "ناجح" ليس في المبيعات ولكن في إثارة الجدل، ولو نتذكر أن نفس المنطق فعله تامر حسني منذ أسابيع بإعلان نزول أغانية في نفس توقيت نزول الهضبة، وهو حجز مقعد "التريند" لأن الجمهور سيبحث من يتحدى دياب.وفي واقعة رامي صبري الأخيرة وزج اسم عمرو دياب في أزمته مع عزيز الشافعي يتبين صدق مقولة رامي صبري أثناء استضافته في برنامج "كلام تاني" مع رشا نبيل منذ سنوات وقال: "أي حد بيتحط جنب عمرو دياب فهو مهم لأن محدش على مدار سنوات طويلة قدر يتحط مع عمرو دياب في جملة واحدة".رامي صبري منذ أولى خطواته الفنية في الفن وتم ربط اسمه بعمرو دياب، وذلك بسبب وضعيات جلسات التصوير والفيديو كليبات التى تشبه أعمال عمرو دياب، وكان لرامي صبري حوارًا تلفزيونيًا في بداية مشواره قال خلاله إنه تربى على جيل محمد فؤاد وعمرو دياب وتأثر بهم جميعًا، لذلك كان لا إراديًا يقلد بعض حركات عمرو دياب في أغنياته، وهو ما لاحظه وطلب من المخرج طارق العريان أثناء تصوير أغنية "كلمة" أنه يريد أن يقدم شكلًا مختلفًا وإزاحة مفهوم شبيه عمرو دياب أو مقلده من ذاكرة الجمهور.وبالرغم من ذلك تكرر مرة أخرى في أكثر من عمل تشابه فيه رامي صبري مع عمرو دياب، وتحديدًا في أواخر عام 2015 في كليب "أجمل ليالي عمرنا" الذي تشابه رامي في حركاته واختيار الفقرات الاستعراضية مع كليب "الليلة" الذي قدمه عمرو دياب في نهاية 2013.ورغم تصدر رامي صبري وقتها محركات البحث على جوجل في قصة ارتباطه فنيًا وشكلًا بعمرو دياب إلا أن العلاقة بينه وبين الهضبة لم تشهد صدامًا حتى أغنية "زي مانتي" التى قدمها عمرو دياب في مطلع العام الجاري فوجئ الجمهور بتسريب الأغنية في نفس الوقت على منصات السوشيال ميديا بصوت رامي صبري الذي أكد بعدها في لقاء تلفزيوني في دبي أن ملحن الأغنية عرضها عليه قبل عمرو دياب، لكنه لا يعلم من وراء تسريب الأغنية.قبل هذه الأزمة خرج رامي صبري مرة أخرى وأعلن غضبة من عمرو دياب وذلك أثناء استضافته مع الإعلامية سمر يسري في برنامج "الحفلة" بسبب أن عمرو دياب تكبر عليه أثناء تواجده في إحدى الحفلات وأنه لم يصافحه وأعلن أنه توقف عن حبه لعمرو دياب.يذكر أن رامي صبري قام بالمشاركة في تحدي غناء "محسود" أغنية عمرو دياب الأخيرة الذي شارك في هذا التحدي عدد كبير من المطربين وتوقع الجمهور أن العلاقة بين رامي والهضبة أصبحت "سمن على عسل".