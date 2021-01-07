بيلوسى: ما حدث من اعتداءات يُظهر ضعف من حرّض عليه

قالت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي، إن الهجوم الذي تعرض له الكونجرس اليوم يظهر ضعف أولئك الذي يقفون وراءه، متابعة هذه أوقات عصيبة ولكننا لم نكن نتخيل الهجوم على ديمقراطيتنا.وأضافت "بيلوسي"، خلال كلمتها بعد استئناف جلسة الكونجرس للمصادقة على فوز جو بايدن بالانتخابات الرئاسية: "نتمنى أن تعمل البلاد على تضميد جراحها بعد كل هذا التحريض".وشهدت العاصمة الأمريكية واشنطن احتجاجات واقتحامات لمؤيدي دونالد ترامب إلى باحات الكونجرس الأمريكي، إذ تجمعوا في محيط البيت الأبيض، توجهوا إلى مبنى الكونجرس بالتزامن مع عقد مجلسي النواب والشيوخ جلسة مشتركة للمصادقة على نتائج التصويت في انتخابات الرئاسة، وقد تمكنوا من اختراق الحواجز الأمنية المحيطة بمبنى الكابيتول واعتلاء منصة وضعت من أجل تنصيب بايدن، مما أدى إلى وجود اشتباكات فى محيط مبنى الكونجرس بين الشرطة والمحتجين.وفي الأحد الماضي، أعلنت نانسي بيلوسي عضو النواب الأمريكي، إعادة انتخابها مجددا رئيسا للنواب لفترة جديدة.وشغلت بيلوسي منصب رئيس مجلس النواب الأمريكي وقادت جهودا كبيرا للإطاحة بالرئيس دونالد ترامب.وفاز الديمقراطيون بأكبر عدد من الأصوات في انتخابات النواب متفوقين على الحزب الجمهوري.