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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
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عالم

سفير مصر فى كندا يشارك فى قداس عيد الميلاد المجيد

الخميس 07/يناير/2021 - 03:59 ص
أحمد أبوزيد
أحمد أبوزيد
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وجه سفير مصر لدى كندا، أحمد أبوزيد، فجر اليوم الخميس، التهنئة للجالية المصرية القبطية في كندا، بمناسبة عيد الميلاد المجيد، عبر رسالة تليفزيونية مسجلة جرت إذاعتها خلال قداس عيد الميلاد بمختلف الكنائس القبطية الأرثوذكسية في شرق وغرب كندا.

تأتي مشاركة السفير المصرى في قداس عيد الميلاد المجيد هذا العام بصورة افتراضية نتيجة حالة الإغلاق العام التي تمر بها كندا بسبب جائحة كورونا، والتي تعذرت بسببها المشاركة الفعلية للمواطنين الأقباط في القداس.

الجدير بالذكر، أن قداس عيد القيامة الأخير قد تم تنظيمه في كندا أيضًا بصورة افتراضية بحضور عدد محدود من آباء الكنيسة.

واستهل السفير المصري كلمته بنقل تهنئة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى الإخوة والأخوات أبناء مصر الأقباط بالخارج بهذه المناسبة.

وأكد حرص السفارة المصرية في أوتاوا -رغم ظروف جائحة كورونا- على التواصل المستمر مع أبناء الجالية، من خلال لقاءات وفعاليات تم تنظيمها عبر الفيديو كونفرانس، وبعض اللقاءات الفعلية المحدودة التي تم تنظيمها، حينما سمحت ظروف تخفيف القيود بذلك خلال أشهر الصيف.

من ناحية أخرى، استعرض السفير أبو زيد - في كلمته - الخدمات التي تقدمها السفارة للجالية، مؤكدًا أن طاقم السفارة المصرية في أوتاوا سيظل على مدار الساعة متاحا لتلبية أية متطلبات للمواطنين، معربا عن تمنياته بعام جديد تنعم فيه الجالية المصرية في كندا بموفور الصحة واستمرار النجاح والتوفيق.

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