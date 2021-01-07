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الخميس 07 يناير 2021 الموافق 23 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

بعد «تويتر».. «فيسبوك» يجمد منشورات ترامب 24 ساعة

الخميس 07/يناير/2021 - 04:22 ص
ترامب
ترامب
ياسمين محمود
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أعلنت شركة فيسبوك تجميد حساب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لمدة 24 ساعة، على إثر أعمال العنف في العاصمة واشنطن، وذلك فى موقف مماثل لما اتخذه موقع التدوينات القصيرة "تويتر".

وقالت الشركة، في بيان لها صادر اليوم، إن فيسبوك ستمنع صفحة ترامب من وضع منشورات لمدة 24 ساعة بسبب انتهاكات لسياسة الموقع، وفقًاذ للحرة.

وكانت قررت فيسبوك حذف مقطع فيديو نشره دونالد ترامب على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي لمخاطبة أنصاره إثر اقتحامهم مقرّ الكونجرس الأربعاء، معتبرًا أنّ الفيديو يحضّ على العنف أكثر مما يدعو للهدوء.

وقال جاي روزن، نائب رئيس وحدة النزاهة في فيسبوك، إنّ "هذه حالة طارئة، ونحن نتّخذ إجراءات طارئة مناسبة، بما في ذلك حذف فيديو الرئيس ترامب".

وأضاف في تغريدة على تويتر: "لقد حذفناه لأنّنا نعتقد أنّه يساهم في تأجيج العنف بدلًا من تقليله".

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