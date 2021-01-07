شومر: 6 يناير يوم أسود ووصمة عار لن يسهل محوها

قال زعيم الأقلية الديمقراطية في مجلس الشيوخ تشاك شومر، إن المقام الديمقراطي تم تدنيسه اليوم، مؤكدًا أن السادس من يناير سيسجل كيوم أسود في تاريخ هذه الأمة.وأضاف شومر، خلال كلمته بمقر الكونجرس في مصادقة فوز الرئيس الأمريكي، "فقد تابع العالم مشاهد اليوم وهذه وصمة لن يسهل محوها"، مؤكدًا أن جذور الديمقراطية في هذه البلاد عميقة وقوية ولن يؤثر فيها حفنة من الغوغائيين.كما طالب زعيم الاقلية الديمقراطية في مجلس الشيوخ بضرورة محاسبة مقتحمي مقر الكونجرس، قائلًا:"مقتحمو الكونجرس لا يمثلون الولايات المتحدة، والذين الذين رأيناهم اليوم لا يمكن تسميهم متظاهرين، بل أشخاصا عنيفين ولا بد من محاسبتهم".يأتي ذلك عقب اقتحام متظاهرين من أنصار ترامب، الكونجرس الأمريكي بالتزامن مع عقد مجلسي النواب والشيوخ جلسة مشتركة للمصادقة على نتائج التصويت في انتخابات الرئاسة والتي فاز فيها جو بايدن، مما أدى إلى وجود اشتباكات في محيط مبنى الكونجرس بين الشرطة والمحتجين.