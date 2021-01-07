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الخميس 07 يناير 2021 الموافق 23 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

ماكونيل: عدنا لمناصبنا ولن نسمح بعرقلة عملنا

الخميس 07/يناير/2021 - 03:40 ص
ميتش ماكونيل
ميتش ماكونيل
ياسمين محمود
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قال زعيم الأغلبية الجمهورية ميتش ماكونيل، أن السلوك الإجرامي لن يسيطر على الكونجرس الأمريكي، مؤكدًا فشل المحاولة في عرقلة مسار الديمقراطية.

وأضاف «ماكونيل»، خلال كلمته من داخل مقر الكونجرس بعد إعاده فتحه: «لقد عدنا إلى مناصبنا وسوف نؤدي واجبنا ولن نسمح للغوغائية بعرقلة عملنا، وسنصادق الليلة على الفائز في انتخابات الرئاسة 2020».

وكان زعيم الأغلبية الجمهورية ميتش ماكونيل، أكد صباح الأربعاء، علي ضرورة احترام القانون الأمريكى، قائلًا: «أعتقد أن حماية الدستور الأمريكي تتطلب منا احترام حدود سلطاتنا».

وأضاف زعيم الأغلبية الجمهورية، أن الولايات الأمريكية قالت كلمتها وتغيير النتيجة سيضر بديمقراطيتنا.

وتايع ميتش ماكونيل: «الناخبون قرروا وإذا تعدينا على قرارهم فسيؤدي ذلك إلى الإضرار بجمهوريتنا إلى الأبد».

يأتي ذلك عقب اقتحام متظاهرون من أنصار ترامب، الكونجرس الأمريكي بالتزامن مع عقد مجلسي النواب والشيوخ جلسة مشتركة للمصادقة على نتائج التصويت في انتخابات الرئاسة والتي فاز فيها جو بايدن، مما أدي إلى وجود اشتباكات في محيط مبنى الكونجرس بين الشرطة والمحتجين.

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