خلال افتتاحه جلسة المصادقة على فوز بايدن.. بنس: العنف لن ينتصر

استأنف مجلس الشيوخ الأمريكي، اليوم الخميس، انعقاده بعد إغلاق مبنى الكونجرس لساعات بسبب اقتحام أنصار ترامب له.وافتتح نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس، الجلسة، وقال تعليقا على ما حدث اليوم بمبنى الكونجرس: العنف لن ينتصر أبدا"كما توجه المشرعون الأمريكيون بالشكر لقوات الأمن على ما قاموا به لحماية أعضاء الكونجرس ومقره، مدنيون أحداث اقتحام الكونجرس من قبل أنصار ترامب·وفي وقت سابق، قال مايك بنس نائب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في خطاب، الأربعاء، إنه لا يمكنه فرض "سلطة أحادية" لرفض الأصوات الانتخابية التي ستجعل المرشح الديمقراطي جو بايدن رئيسا للبلاد.وفاز الرئيس المنتخب جو بايدن، وهو ديمقراطي، بكل من التصويت الشعبي والعدد اللازم من أصوات المجمع الانتخابي لإعلان فوزه في الانتخابات الرئاسية التي أجريت في نوفمبر الماضي 2020.