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الخميس 07 يناير 2021 الموافق 23 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

بدء جلسة الكونجرس للمصادقة على نتائج الانتخابات

الخميس 07/يناير/2021 - 03:50 ص
الكونجرس
الكونجرس
ياسمين محمود
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استأنف الكونجرس الامريكي، منذ قليل، جلسة المصادقة على نتائج الانتخابات للتصديق على فوز الرئيس الديمقراطي جوبايدن، بعد توقف دام لساعات عقب اقتحام مؤيديه دونالد ترامب الكونجرس.

وفي وقت سابق، أكدت رئيسة مجلس النواب الأمريكي، نانسي بيلوسي، أن مجلس النواب سيستأنف الليلة عملية التصديق على فوز بايدن.

وقالت بيلوسي في بيان إن قرارا اتخذ بعد اتصالات مع بنس وآخرين باستئناف عملية التصديق على فوز بايدن الليلة بمجرد تأمين مبنى الكونغرس.

وأضافت: "ربما ما تزال الليلة طويلة لكننا نأمل في جدول أعمال أصغر، غير أننا سننجز هدفنا".

​واقتحمت صباح الأربعاء، عدد من أنصار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الحواجز التي وضعتها الشرطة حول مبنى الكونجرس، كما صعدوا إلى الباحة الرئيسية للمبنى، ورفعوا أعلاما مناصرة لترامب، ورددوا هتافات رافضة لنتائج انتخابات الرئاسة الأمريكية التي أسفرت عن فوز منافسه الديمقراطي، جو بايدن.

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