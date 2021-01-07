الحرس الوطنى يتقدم صوب المحتجين لإبعادهم عن مبنى الكونجرس

أفادت وكالة رويترز، اليوم الخميس، بتقدم قوات الحرس الوطني صوب المحتجين في العاصمة الأمريكية واشنطن، لإبعادهم عن مبنى الكونجرس.ونقلت الوكالة عن شهود عيان بأن عشرات من أفراد الحرس الوطني المزودين بمعدات مكافحة الشغب يتقدمون صوب المحتجين ويبعدونهم عن مبنى الكونجرس.وفي وقت سابق، اقتحمت فيه حشود من أنصاره الحواجز التي وضعتها الشرطة حول مبنى الكونجرس. وصعد أنصار الرئيس الأمريكي إلى الباحة الرئيسية للمبنى، ورفعوا أعلاما مناصرة لترامب، ورددوا هتافات رافضة لنتائج انتخابات الرئاسة الأمريكية التي أسفرت عن فوز منافسه الديمقراطي، جو بايدن.وإثر نجاح بعض أنصار ترامب في دخول المبنى، دعت شرطة الكونجرس، أعضاء مجلس النواب، إلى أن يأخذوا أقنعة الغاز من تحت مقاعدهم وأن يكونوا مستعدين لاستخدامها.وأظهرت صور ومقاطع فيديو الشرطة الأمريكية تطلق الغاز المسيل للدموع، في محاولة لمنع المزيد من أنصار الرئيس المنتهية ولايته من اقتحام مبنى الكونجرس.وكان ترامب قد دعا مناصريه خلال تظاهرة، جرى تنظيمها اليوم في واشنطن رفضا لنتائج الانتخابات، إلى التوجه نحو الكونغرس، وتصاعدت الأحداث في محيط الكونغرس بعد مطالبة ترامب أنصاره بـ "عدم الاستسلام ورفض الاعتراف بالهزيمة".