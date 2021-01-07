بومبيو يدين الاقتحام «غير المقبول» للكونجرس

أدان وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو الاقتحام "غير المقبول" للكونجرس الأمريكي من جانب أنصار الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب.وكتب بومبيو في تغريدة عبر تويتر: "الفوضى وأعمال الشغب، هنا أو حول العالم، أمر غير مقبول دائما".وأضاف: "لكن العنف، الذي يعرض سلامة الآخرين للخطر، بمن فيهم أولئك المكلفون بتوفير الأمن لنا جميعا، أمر لا يمكن التسامح معه سواء في الداخل أو في الخارج. فلنحقق العدالة سريعا ضد المجرمين الذين شاركوا في هذا الشغب".واقتحم متظاهرون مؤيدون لترامب مبنى الكابيتول (الكونجرس) الأمريكي، مما عطل الجلسة المشتركة للكونجرس للتصديق على فوز الرئيس المنتخب جوبايدن في الانتخابات التي أجريت في نوفمبر