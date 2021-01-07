رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 07 يناير 2021 الموافق 23 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

«سقف الغرفة».. كتاب جديد لسمر طاهر عن دار كتبنا

الخميس 07/يناير/2021 - 02:19 ص
سقف الغرفة
سقف الغرفة
ايهاب مصطفى
طباعة
صدر حديثًا عن دار "كتبنا" للنشر والتوزيع كتاب "سقف الغرفة" للكاتبة والسيناريست سمر طاهر وصمم الغلاف له الفنان وليد طاهر.

تستهل طاهر كتابها بقولها: من قال إن وقتا نقضيه في النظر لسقف الغرفة غير مفيد؟.. هذه اللحظة التي تشرد فيها نازعا من قلبك كل قلق، أو محاولا على الأقل أن تفعل، قد تفوق في أهميتها كل الأوقات التي تقضيها في تلك الأشياء التي تعتقد أنها مهمة للغاية. هذه اللحظة على بساطتها سحرية، أو ربما عادية جدا، وربما هذا هو سر جمالها!.

المهم أنها واحدة من اللحظات المهدور حقها.. هي اللحظة التي نقضيها ونحن نحاول إقناع أنفسنا بقدرتنا النادرة على اختراق السقف ومحادثة النجوم، مثلها مثل اللحظة السحرية التي تسبق الوقوع في الحب، أو لحظة السكون بين الجُمل الموسيقية، اللاشيء الذي يعطي قيمة لكل الأشياء، ووقت ولادة كل الأفكار الغريبة.

يذكر أن آخر أعمال سمر طاهر في مجال الدراما التلفزيونية مسلسل "ضي القمر"، حيث كانت ضمن فريق الكتابة، وهو من بطولة كنده علوش، قصة يسري الفخراني وعبير سليمان.

كما شاركت في كتابة مسلسل "ورق التوت"، ضمن فريق كتابة بقيادة عبادة نجيب، المسلسل من إخراج حسام علي، وبطولة شريف سلامة، ومن المزمع تصويره خلال أيام، على أن يذاع خارج الموسم الرمضاني.

كما يشار إلى أن "طاهر" كانت قد أدرجت ضمن القائمة القصيرة لجائزة ساويرس 2021 في فرع السيناريو، وذلك عن فيلمها الروائي "النزيل".

موضوعات متعلقة

هيئة قناة السويس تكشف حقيقة الإعلان عن وظائف جديدة

إخلاء سبيل ابنة نهى العمروسى بقضية «فتاة الفيرمونت»

وفاة أول طفل متأثرًا بكورونا فى المنوفية

تأكيدا لـ«الدستور».. «البترول» تعلن أسعار البنزين الجديدة رسميا

الصور

image description

إعلان نتيجة انتخابات مجلس أمناء محافظة دمياط

image description

جامعة أسيوط توقع بروتوكول تعاون للحد من ظاهرة حرق بقايا الذرة

image description

مستشفى القلب بأسيوط يستقبل 12 ألفًا و330 حالة ويجرى 2933عملية جراحية

image description

محافظ أسيوط يستوقف شابين ويحيلهما للشرطة لعدم ارتداء الكمامة

image description

لمتابعة الموقف التنفيذى.. محافظ أسيوط يلتقى رئيس جهاز مدينة ناصر

الأكثر قراءة

خاص.. حازم إمام يكشف حقيقة تعيينه بمجلس النواب

خلال ساعات.. مصطفى محمد ينتقل إلى الدوري الفرنسي

بعد إخلاء سبيله.. الصور الأولى لسيف الدين أحمد المتهم بقضية الفيرمونت

حسام غالى وحازم إمام الأبرز.. إعلان قائمة المعينين بالبرلمان خلال ساعات

إنفوجراف

image description

«المبدع».. وداعًا وحيد حامد (إنفوجراف)

image description

دفتر عزاء الفنانين لوحيد حامد (إنفوجراف)

image description

وحيد حامد.. كيف نعاه المثقفون؟ (إنفوجراف)

image description

«فتاة النزهة» المسحولة عانت من نزيف بالجسد كله وعظام مهشمة (إنفوجراف)

نجم الساعة

سيناريوهان لامتحانات النقل والشهادة الإعدادية بعد التأجيل

منوعات

استئناف الدراسة فى مدارس وجامعات موريتانيا

ميلان يتلقى أول هزيمة له بالدورى الإيطالى أمام يوفنتوس

مانشستر سيتى يتأهل لنهائى كأس الرابطة الإنجليزية

رابط بوابة الاستعلام والشكاوى لبرنامج تكافل وكرامة

أيام زمان

عرفانًا بجميل شقيقه.. هكذا اختار نجاح الموجى اسمه الفنى لدخول عالم الأضواء

أحدهما أسلمت والأخرى تركت مصر وساهمت في قتل عالمة مصرية.. «نجمة وراقية إبراهيم»

جميلة الجميلات: خطفت الأنظار ورفض والدها زواجها من أنور وجدي

عبدالوارث عسر.. ترك وظيفة المالية وقدم عددًا من النجوم للساحة الفنية

مقالات الرأي
جلال حمام
رمال صحراء مصر.. المثقال بدولار
صفوت البياضي
كورونا تهدد العالم كله.. فهل من نجاة؟
أحمد بهاء الدين شعبان
حروب سيبرانية
خالد عكاشة
إلى أين تذهب إثيوبيا؟!
المزيد

الثقافة

«سقف الغرفة».. كتاب جديد لسمر طاهر عن دار كتبنا

شاهيناز الفقى: جائزة إحسان عبدالقدوس حافز قوى وتتويج لجهدى

نصير شمة يفوز بجائزة هولندية لأبرز الشخصيات تأثيرا فى 2020

«حكاية بنى سويف الجميلة».. كتاب جديد للشاعر مؤمن سمير