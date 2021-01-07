«سقف الغرفة».. كتاب جديد لسمر طاهر عن دار كتبنا

صدر حديثًا عن دار "كتبنا" للنشر والتوزيع كتاب "سقف الغرفة" للكاتبة والسيناريست سمر طاهر وصمم الغلاف له الفنان وليد طاهر.تستهل طاهر كتابها بقولها: من قال إن وقتا نقضيه في النظر لسقف الغرفة غير مفيد؟.. هذه اللحظة التي تشرد فيها نازعا من قلبك كل قلق، أو محاولا على الأقل أن تفعل، قد تفوق في أهميتها كل الأوقات التي تقضيها في تلك الأشياء التي تعتقد أنها مهمة للغاية. هذه اللحظة على بساطتها سحرية، أو ربما عادية جدا، وربما هذا هو سر جمالها!.المهم أنها واحدة من اللحظات المهدور حقها.. هي اللحظة التي نقضيها ونحن نحاول إقناع أنفسنا بقدرتنا النادرة على اختراق السقف ومحادثة النجوم، مثلها مثل اللحظة السحرية التي تسبق الوقوع في الحب، أو لحظة السكون بين الجُمل الموسيقية، اللاشيء الذي يعطي قيمة لكل الأشياء، ووقت ولادة كل الأفكار الغريبة.يذكر أن آخر أعمال سمر طاهر في مجال الدراما التلفزيونية مسلسل "ضي القمر"، حيث كانت ضمن فريق الكتابة، وهو من بطولة كنده علوش، قصة يسري الفخراني وعبير سليمان.كما شاركت في كتابة مسلسل "ورق التوت"، ضمن فريق كتابة بقيادة عبادة نجيب، المسلسل من إخراج حسام علي، وبطولة شريف سلامة، ومن المزمع تصويره خلال أيام، على أن يذاع خارج الموسم الرمضاني.كما يشار إلى أن "طاهر" كانت قد أدرجت ضمن القائمة القصيرة لجائزة ساويرس 2021 في فرع السيناريو، وذلك عن فيلمها الروائي "النزيل".