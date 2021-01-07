بوش: ما حدث تمرد يليق بإحدى جمهوريات الموز

دان الرئيس الأمريكي الأسبق جورج بوش الابن أعمال الشغب في مبنى الكابيتول في العاصمة واشنطن، معتبرا أن ما حصل "مشهد مقزز ويحزن القلب".وقال بوش في بيان له: "أشعر بالفزع من السلوك المتهور لبعض الزعماء السياسيين منذ الانتخابات".وتعليقا على اقتحام الكابيتول، أضاف: "إنه مشهد مقزز ويحزن القلب.. هذه هي الطريقة التي يتم بها الخلاف على نتائج الانتخابات في جمهوريات الموز، لا في جمهوريتنا الديمقراطية".واعتبر أن "الهجوم العنيف" على مبنى الكابيتول قام به "أناس أضرمت عواطفهم بالأكاذيب والآمال الزائفة".وأضاف: "يمكن أن يؤدي التمرد إلى إلحاق ضرر جسيم بأمتنا وسمعتنا".