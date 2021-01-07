وزيرة التضامن تهنئ البابا تواضروس بعيد الميلاد المجيد

أرسلت وزيرة التضامن الاجتماعي، الدكتورة نيفين القباج، رسالة لقداسة البابا تواضروس بمناسبة عيد الميلاد المجيد.وقالت القباج: "أهنئ الإخوة الأقباط في مصر بمناسبة حلول عيد الميلاد المجيد أعاده الله عليهم وعلى مصر بالصحة والعافية وباليمن والبركات".وأضافت "القباج"، "من وزارة التضامن الاجتماعي وعلى أرض مصرنا الحبيبة التي تجمع كافة فئات الشعب على قلب وطن واحد تعاهد على الألفة والمواطنة، ندعو الله أن يحمل العام الجديد لبلدنا الغالي الخير والبركة داعين الله يرفع فيه الوباء عننا وعن العالم أجمع، وأن يرزق مصر الرفعة والنهضة وأن يحفظها رئيسًا وحكومةً وشعبًا دائمًا وأبدًا".وتابعت: "وإلى زميلاتي وزملائي بوزارة التضامن الاجتماعي، أتوجه بالتحية وبالتهنئة بعام ميلادي سعيد يملؤه الإنجاز والكفاءة من أجل الوفاء بمصالح الفئات التي نخدمها وأن نقدم لها سبل الدعم المساندة حتى نساهم جميعًا في تنمية وازدهار الوطن، ومن أجل تحقيق الحياة الكريمة التي يستحقها المصريين في كافة أنحاء الجمهورية. عيدًا مجيدًا وعامًا مباركًا".