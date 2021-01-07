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الثقافة

شاهيناز الفقى: جائزة إحسان عبدالقدوس حافز قوى وتتويج لجهدى

الخميس 07/يناير/2021 - 02:06 ص
شاهيناز الفقى
شاهيناز الفقى
خالد حماد
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أعلنت اليوم نتائج جائزة صالون إحسان عبد القدوس في مجالات الرواية والقصة القصيرة والنقد الأدبي، وجاءت الروائية شاهيناز الفقي ضمن أسماء المتحصلين على الجائزة عن روايتها غير المنشورة "يا شمس أيوب".

تقول الكاتبة والروائية شاهيناز الفقي، فى تصريحات لـ"الدستور"، "سعادتي كبيرة بحصولي على جائزة إحسان عبد القدوس، جاءت بمثابة تتويج لجهدي، غير كونها حافز قوي لي".

ولفتت شاهيناز الفقي إلى أن الجوائز الأدبية تحقق إثراءً للساحة الإبداعية، من خلال التنافس بأعمال جيدة وأسماء تسعى لتحقيق ذاتها ونشر منجزها، وتوسيع قاعدة القراء، حيث إن الروايات الحاصلة على جوائز غالبًا ما تجذب القارئ، لثقته في الجائزة والقائمين عليها.

وتستطرد الفقي "أما جائزة صالون إحسان عبد القدوس فقيمتها تنبع من اسم الكاتب الكبير إحسان عبد القدوس، ولأن المنافسة بها شديدة وقوية لأنها لم تشترط شرط السن مثل معظم الجوائز فالإقبال عليها كبير جدا والمنافسة أيضا".

وتشير شاهيناز الفقي إلى أنها "تقدمت للمسابقة برواية يا شمس أيوب وكان لدى أمل كبير في الفوز أولا لنزاهة المسابقة، ثانًيا لأن الرواية تعرض لفترة مهمة في تاريخ مصر ترتب عليها نتائج اجتماعية وسياسية خطيرة، وأحداث الرواية تدور عن حقبة السبعينات قبل وبعد اتفاقية السلام، وهي عبارة عن بانوراما لعرض تطور الحياة السياسية والاجتماعية نتيجة للتحول من الاشتراكية للرأسمالية بعد اتفاقية السلام، وتأثير ذلك على طبقات المجتمع المختلفة الطبقة الفقيرة والعشوائية والطبقة المتوسطة وطبقة الأغنياء، من خلال مجموعة من الشخصيات بينهم علاقات متشابكة".

وأضافت: "الرواية لا تخلو من الجانب الرومانسي ولكن الرومانسية تم توظيفها بشكل يخدم أحداث الرواية، وعادة أنحاز في أعمالي للجانب الإنساني وأحاول تسليط الضوء عليه، وقد بذلت جهدًا كبيرًا في الرواية لأقدم للقارئ المصري والعربي وخاصة الشباب والجيل الجديد عرض لحياة شريحة من المصريين في فترة مهمة من تاريخنا بأسلوب وشكل جديد ومختلف".

جدير بالإشارة أن رواية "يا شمس أيوب" هي العمل الروائي الثالث بعد رواية "سعيدة ملحمة العشق والحرية" إصدار 2017، ورواية "سنوات التيه" 2018، عن دار زهراء الشرق، ومجموعة قصصية بعنوان "الدبلة والمحبس" عن دار غراب للنشر والتوزيع.

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شاهيناز الفقى: جائزة إحسان عبدالقدوس حافز قوى وتتويج لجهدى

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