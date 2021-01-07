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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

زعيم الأقلية الديمقراطية: المصادقة على نتائج الانتخابات سستأنف بعد ساعة

الخميس 07/يناير/2021 - 02:31 ص
تشاك شومر
تشاك شومر
ياسمين محمود
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أعلن زعيم الأقلية الديمقراطية تشاك شومر، أن المصادقة على نتائج الانتخابات الرئاسية الأمريكية سستأنف بعد نحو ساعة من الآن.

وكانت أعلنت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي، أن الكونجرس سيعود للانعقاد الليلة للمصادقة على فوز جو بايدن، مضيفة سنرى المعارضين لنتائج الانتخابات ما إذا كان سيغيرون رأيهم أم لا بعد هذه الأحداث، وفقًا لسكاي نيوز.

يأتي ذلك عقب اقتحام متظاهرون من أنصار ترامب، الكونجرس الأمريكي بالتزامن مع عقد مجلسي النواب والشيوخ جلسة مشتركة للمصادقة على نتائج التصويت في انتخابات الرئاسة والتي فاز فيها جو بايدن، مما أدي إلى وجود اشتباكات في محيط مبنى الكونجرس بين الشرطة والمحتجين.

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