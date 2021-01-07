بيلوسى: الكونجرس سيعود للانعقاد الليلة للمصادقة على فوز بايدن

أعلنت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي، موعد انعقاد جلسة المصادقة على فوز الرئيس الديمقراطي المنتخب جوبايدن.وقالت "بيلوسي"، اليو الخميس، إن الكونجرس سيعود للانعقاد الليلة للمصادقة على فوز جو بايدن.وأضافت رئيسة مجلس النواب الأمريكي، سنرى المعارضين لنتائج الانتخابات ما إذا كان سيغيرون رأيهم أم لا بعد هذه الأحداث، وفقًا لـ"سكاي نيوز".يأتي ذلك عقب اقتحام متظاهرين من أنصار ترامب، الكونجرس الأمريكي بالتزامن مع عقد مجلسي النواب والشيوخ جلسة مشتركة للمصادقة على نتائج التصويت في انتخابات الرئاسة والتي فاز فيها جو بايدن، مما أدى إلى وجود اشتباكات في محيط مبنى الكونجرس بين الشرطة والمحتجين.وفي نفس الساق، أعلنت الشرطة الأمريكية أنّ المرأة التي أصيبت بالرصاص في مبنى الكابيتول إثر اقتحام أنصار دونالد ترامب مقرّ الكونجرس في واشنطن، توفيت متأثرة بجروحها.وقالت المتحدثة باسم الشرطة ألينا جيرتس إنّ الجريحة توفيت، في حين اكتفى قائد شرطة العاصمة الفيدرالية روبرت كونتي بالقول خلال مؤتمر صحفي إنّ تحقيقًا فتح لتحديد ملابسات إصابة المرأة بالرصاص.