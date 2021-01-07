نصير شمة يفوز بجائزة هولندية لأبرز الشخصيات تأثيرا فى 2020

حصد الموسيقار العراقي الكبير نصير شمة تكريما جديدا يضاف لتكريماته العديدة، حيث جرى اختياره من قبل المنظمة الهولندية الدولية لحرية وحماية حقوق الإنسان والسلام العالمي "i.o.p.h.r"، كواحد من الشخصيات العالمية الأكثر تأثيرا في عام 2020.وقالت المنظمة - في بيان مساء الأربعاء- إن هذا التكريم جاء تقديرا لجهوده و"أياديه البيضاء السباقة في فعل الخير، وتثمنا لدوره الحيويّ المهم واهتمامه بالقضايا الإنسانية، والسلام العالمي، وتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها، ودعم ومساندة اللاجئين والنازحين، ونشر سبل العدالة والديمقراطية، بالإضافة إلى جهوده المستمرة التي لا تنضب من أجل تعزيز ونشر السلام من خلال عروضه الموسيقيّة".