يوم واحد وتنتهى ألفت عمر من تصوير فيلم «النهاردة يوم جميل»

تواصل الفنانة الفت عمر تصوير دورها في فيلمها الجديد (النهاردة يوم جميل) من تأليف وإخراج نيفين شلبي وإنتاج شريف مندور، ويتبقى لها يوم تصوير واحد فقط وتنتهي من دورها بالكامل.وتلعب ألفت في الفيلم دور صفاء صديقة نجلاء بدر في الجامعة، والتي تلاقيها بعد غياب في البنك الذي تعمل به نجلاء ونتابع علاقتهم التي يكسوها الحقد والحسد.وعبرت ألفت عن سعادتها بالاشتراك في مثل هذه التجربة السينمائية المختلفة والتي تناقش قضايا المرأة المصرية والعربية.و"النهاردة يوم جميل" مأخوذ عن المجموعة القصصية "سوق العرسان"، وتدور أحداثه حول العلاقات المعقدة ما بين الرجل والمرأة، خاصة المشاكل الزوجية والخيانة.الفيلم من بطولة باسم سمرة وهنا شيحة ونجلاء بدر وأحمد وفيق ومحمود الليثي وانتصار، وضيوف الشرف رمزي العدل وكريم كوجاك.على صعيد أخر، انتهت ألفت من تصوير دورها في المسلسل الجديد (سكن البنات)، والذي ينتمي لنوعية دراما الـ60 حلقة.ويشارك في بطولة "سكن البنات": وفاء عامر أيتن عامر ودينا ومنذر رياحنة ومنة فضالي وإلهام عبد البديع وهاجر الشرنوبي وعايدة رياض ومحمد نجاتي ويكتبه أحمد صبحي، ويخرجه محمد النقلي.