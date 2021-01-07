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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

فرنسا تطالب باحترام إرادة وتصويت الشعب الأمريكى

الخميس 07/يناير/2021 - 05:31 ص
وزير الخارجية الفرنسي
وزير الخارجية الفرنسي
ياسمين محمود
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أدانت الخارجية الفرنسية، العنف ضد المؤسسات الأمريكية مطالبة باحترام إرادة وتصويت الشعب الأمريكي، يأتي ذلك عقب اقتحام متظاهرون من أنصار ترامب، الكونجرس الامريكي بالتزامن مع عقد مجلسي النواب والشيوخ جلسة مشتركة للمصادقة على نتائج التصويت في انتخابات الرئاسة والتي فاز فيها جو بايدن، مما أدي إلي وجود اشتباكات فى محيط مبنى الكونجرس بين الشرطة والمحتجين.

كما ندد العديد من حلفاء الولايات المتّحدة باقتحام أنصار ترامب مقرّ الكونجرس، داعين إلى احترام نتيجة الانتخابات الرئاسية التي فاز بها جو بايدن.

وقال وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل إنّ ما حصل في الكابيتول "اعتداء على الديموقراطية الأمريكية".

وكتب على "تويتر": "في نظر العالم، تبدو الديموقراطية الأمريكية الليلة تحت حصار".

وفي نفس السياق، وصف رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون ما حصل في الكابيتول بـ"المشاهد المخزية"، مطالبًا بنقل السلطة سلميًا إلى بايدن.

وقال جونسون على "تويتر": "مشاهد مخزية في الكونجرس الأمريكي. الولايات المتحدة تدعم الديموقراطية في جميع أنحاء العالم ومن المهمّ الآن أن يكون هناك انتقال سلمي ومنظّم للسلطة".

وقال وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب على "تويتر": "الولايات المتحدة تفخر عن حقّ بديموقراطيتها، ولا يمكن أن يكون هناك مبرر لهذه المحاولات العنيفة لإحباط الانتقال القانوني والسليم للسلطة".

وغرّد رئيس الوزراء الإيرلندي مايكل مارتن قائلًا "الشعب الإيرلندي تربطه علاقة عميقة بالولايات المتحدة توطّدت على مدى أجيال عديدة. وأنا أعلم أن الكثيرين مثلي، يتابعون المشاهد التي تتوالى في واشنطن بقلق وفزع كبيرين".

لكنّ وزير الخارجية الأيرلندي سيمون كوفيني ذهب أبعد من ذلك بأن حمّل ترامب شخصيًا مسؤولية ما يحصل.

وقال كوفيني على "تويتر": "مشاهد مروعة ومحزنة للغاية في واشنطن يجب أن نطلق عليها ما هي عليه: اعتداء متعمّد على الديموقراطية من قبل رئيس حالي وأنصاره، في محاولة لإلغاء انتخابات حرّة ونزيهة!"، مضيفًا "العالم يراقب! نأمل في استعادة الهدوء".

بدوره ندّد أولاف شولتز، وزير المالية الألماني ونائب المستشارة أنجيلا ميركل، بـ"المشاهد المقلقة" في واشنطن، معتبرًا اقتحام الكابيتول "اعتداءً لا يحتمل على الديموقراطية".

من جهته أعرب رئيس الجمعية الوطنية الفرنسية ريشار فيران عن تضامنه مع البرلمانيين الأمريكيين الذين اضطروا إلى وقف جلسة المصادقة على انتخاب بايدن بعدما اقتحم أنصار ترامب الكابيتول.

ووصف رئيس الوزراء الهولندي مارك روته ما حدث في العاصمة الأميركية بالمشاهد "المروّعة"، مطالبًا ترامب بـ"الاعتراف حالًا بأنّ جو بايدن هو الرئيس المقبل".

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