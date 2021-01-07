نيويورك تايمز: «بنس» هو من أمر بنشر الحرس الوطنى فى واشنطن وليس ترامب

أفادت صحيفة نيويورك تايمز الإمريكية، أن نائب الرئيس الأمريكي بنس هو من أمر بنشر الحرس الوطني في العاصمة واشنطن، وليس الرئيس المنتهية ولاية حكمه دونالد ترامب.يأتي ذلك عقب اقتحام متظاهرون من أنصار ترامب، الكونجرس الأمريكي بالتزامن مع عقد مجلسي النواب والشيوخ جلسة مشتركة للمصادقة على نتائج التصويت في انتخابات الرئاسة والتي فاز فيها جو بايدن، مما أدي إلى وجود اشتباكات في محيط مبنى الكونجرس بين الشرطة والمحتجين.كما أعلنت شبكة «سي.إن.إن» الإخبارية الأمريكية بأن قوات إنفاذ القانون أبطلت عبوتين ناسفتين على الأقل في العاصمة واشنطن.وقالت الشبكة عن مصدر أمني فيدرالي، إن القوات وجدت إحدى العبوتين في مبنى يضم مكاتب اللجنة الوطنية للحزب الجمهوري، والأخرى في مجمع الكابيتول الأمريكي، وتم تفجيرهما من قبل قوات إنفاذ القانون لجعلها آمنة.