«اقتحام الكونجرس.. عبوات ناسفة.. حظر تجوال».. تفاصيل ليلة الفوضى الأمريكية

إعلان حظر التجوال



الأمن يبطل عبوات ناسفة



ترامب يطالب المحتجين بالعودة للمنازل



بايدن: ما يحدث تمرد واعتداء على الديمقراطية



هروب مايك بنس.. وبيلوسي تطالب بتدخل الحرس الوطني



العالم يندد بفوضي الكونجرس



شهدت الساعات الماضية فوضى عارمة داخل أروقة الكونجرس الأمريكي، إثر اقتحام متظاهرين من أنصار الرئيس الأمريكى، دونالد ترامب، بالتزامن مع عقد مجلسي النواب والشيوخ جلسة مشتركة للمصادقة على نتائج التصويت في انتخابات الرئاسة والتي فاز فيها جو بايدن، مما أدى إلى وجود اشتباكات فى محيط مبنى الكونجرس بين الشرطة والمحتجين.ولجأت الشرطة لاستخدام الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين، وطلبت من الصحفيين الاستلقاء أرضا ومن النواب استخدام أقنعة واقية من الغاز.وبعد ساعات من الكر والفر، واختراق المحتجين للحواجز الأمنية المحيطة بمبنى الكابيتول واعتلاء منصة وضعت من أجل تنصيب بايدن، قررت ميوريل باوزير، عمدة العاصمة الأمريكية واشنطن فرض حظر تجول في العاصمة بدءا من الأربعاء الساعة السادسة مساءً، وحتى الساعة 6 صباحًا يوم الخميس 7 يناير.وقامت قوات إنفاذ القانون بإبطال عبوتين ناسفتين في العاصمة واشنطن، وقال مصدر أمني فيدرالي لشبكة "سي إن إن"، إن القوات وجدت إحدى العبوتين في مبنى يضم مكاتب اللجنة الوطنية للحزب الجمهوري والأخرى في مجمع الكابيتول الأمريكي، وتم تفجيرهما من قبل قوات إنفاذ القانون لجعلها آمنة.ومن جانبه، طالب دونالد ترامب، في رسالة مسجلة بثت اليوم عبر حسابه تويتر، بضرورة عودة مناصرية للمنازل قائلًا: "أشعر بألمكم وحجم الأذى الذي تعرضتم له، خضنا انتخابات سرقت منا، لكن علينا العودة إلى المنزل، يجب أن نحل السلام، وأن يكون لدينا قانون ونظام وأن نحترم شعبنا العظيم".وأضاف: "هذه فترة صعبة للغاية ولم يمر علينا وقت أخذت فيه الانتخابات منا ومن بلدنا.. هذه الانتخابات احتيالية، علينا أن نحظى بالسلام، ولذا فعودوا إلى منازلكم آمنين".كما هاجم الرئيس الأمريكي المنتخب ‏جو بايدن، أنصار ترامب، واصفًا احتجاجاتهم بالتمرد وإشعال الفوضى في البلاد، وقال: "المشاهد في الكونجرس تصل لحد التحريض ويجب أن تتوقف فورًا، ما يحدث اعتداء على الديمقراطية".وأضاف: "أنا مصدوم وحزين لما وصلت إليه الأمور ولابد من استعادة الديمقراطية وسيادة القانون"، لافتا إلى أن المشاهد في مبنى الكونجرس وصلت إلى حد التحريض وينبغي أن تتوقف فورا.كما طالب ‏بايدن، في كلمة له مساء الأربعاء، ترامب بأن يظهر على الشاشات فورا ويوجه خطابا للأمريكيين لوقف العنف.كما أجلت الشرطة مايك بنس نائب ترامب، رئيس مجلس الشيوخ في الوقت نفسه، إلى مكان آمن "خارج الكابيتول".ومن جانبها، طلبت نانسي بيلوسي تدخل الحرس الوطني لإخلاء المتظاهرين عن الكابيتول.وأعرب وزير الخارجية الألماني هايكو ماس عن قلقه من الأحداث التي وقعت في مبنى الكونجرس الأمريكي، مطالبًا ترامب وأنصاره في نهاية المطاف باحترام قرار الناخبين والتوقف عن وطئ الديمقراطية بالأقدام".كما أدان رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل أعمال العنف في العاصمة الأمريكية واشنطن حيث اقتحم أنصار الرئيس دونالد ترامب مبنى الكونجرس.وقال ميشيل: "الكونجرس الأمريكي هو معبد للديمقراطية، إن مشاهد الليلة في واشنطن العاصمة تشكل صدمة".وتابع: "نثق في الولايات المتحدة لضمان انتقال سلمي للسلطة إلى جو بايدن".ووصف رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون الاحتجاجات العنيفة في مبنى الكابيتول الأمريكي بأنها "مشينة".وقال جونسون: "الولايات المتحدة دائما ما دافعت عن الديمقراطية حول العالم.. الآن، من الضروري أن يكون هناك انتقال سلمي ومنظم للسلطة".وفاز بايدن بالانتخابات بأغلبية 306 أصوات مقابل 232 فى المجمع الانتخابى لكل ولاية على حدة، وبهامش يزيد على سبعة ملايين بطاقة اقتراع فى التصويت الشعبى على مستوى البلاد، لكن الرئيس الجمهورى ما زال يدعى أن هناك تزويرا على نطاق واسع وأنه الفائز.كما دعا الأمين العام لحلف شمال الأطلنطي (الناتو)، ينس ستولتنبرج، احترام نتيجة هذه الانتخابات الديمقراطية.