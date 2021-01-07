الكنائس القبطية فى ألمانيا تحتفل بعيد الميلاد المجيد

احتفلت الكنائس القبطية بألمانيا بعيد الميلاد المجيد، وسط إجراءات احترازية شديدة فرضتها الحكومه الألمانية.وأعرب الأنبا دميان، أسقف شمال ألمانيا وتوابعها، ورئيس دير السيدة العذراء مريم والقديس موريس بهوكستر بألمانيا - في تصريح لقناه «في.دي.آر» الألمانية - عن سعادته بتهنئة الرئيس عبد الفتاح السيسي لأقباط المانيا، حيث نقل سفير مصر بألمانيا السفير خالد جلال تهنئة الرئيس السيسي للجالية القبطية بألمانيا، بعيد الميلاد المجيد.كما أقيم قداس بدير الأنبا أنطونيوس، التابع للكنيسة القبطية الأرثوذكسية بكروفبلوخ بألمانيا، وحرص الحاضرون للقداس على الالتزام الكامل بالتباعد الاجتماعي، وارتداء الكمامات.كما ناشد الأنبا ميشيل، أسقف الكنيسة القبطية الأرثوذكسية في ألمانيا، الأقباط في ألمانيا بضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية، معتبرًا أن هذا الالتزام ليس رجاء، لكن واجبًا؛ وذلك لحماية أنفسنا والآخرين وهى مسؤولية كل منا.كما أقام الآب جرجس راعي كنيسة القديسين ببرلين، قداس عيد الميلاد وسط حضور محدود بسبب قوانين الحكومة الألمانية بالحد من تعداد الحضور، مثلما صرح مجدي بشارة من الجالية القبطية بألمانيا.