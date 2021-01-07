استئناف الدراسة فى مدارس وجامعات موريتانيا

قررت الحكومة الموريتانية استئناف الدراسة في المدارس والجامعات يوم الإثنين القادم، مع التشديد على الإجراءات الاحترازية الصحية، خاصة ارتداء الكمامة والتباعد الاجتماعي.وقال الدكتور سيدي ولد سالم، وزير التعليم العالي، الناطق باسم الحكومة الموريتانية، في تصريح بثه التلفزيون الموريتاني مساء اليوم الأربعاء: «لا بد من التعايش مع جائحة كورونا، وإلا سنشهد خسائر في منظومتنا التربوية».ودعا الإعلاميين وقادة الرأي إلى المشاركة في حملة التوعية ضد وباء فيروس كورنا.