كندا: لن نمدد حظر الرحلات الجوية مع بريطانيا

قال وزير النقل الكندي مارك جارنو إن كندا لن تمدد حظر الرحلات الجوية مع بريطانيا الذي سينتهي مساء الأربعاء.وأكد جارنو أن الإجراءات الجديدة لمكافحة فيروس كورونا جعلت ذلك غير ضروري.وتم تمديد الحظر الكندي الأولي لمدة 72 ساعة والذي تم فرضه لأول مرة أواخر الشهر الماضي حتى 6 يناير، بعد ظهور نوع جديد من الفيروس في بريطانيا.وفي أواخر ديسمبر الماضي، قال وزير الشؤون الحكومية الدولية في كندا دومينيك ليبلانك إن بلاده ستبدأ قريبا مطالبة جميع المسافرين إليها بتقديم إثبات عدم إصابتهم بكورونا قبل وصولهم إلى البلاد.وكانت السلطات الصحية الكندية أعلنت - في وقت سابق - عن تسجيلها أول إصابتين بكورونا المتحور في ولاية أونتاريو.