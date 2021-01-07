شفاء 111 ألفًا و599 حالة من كورونا فى تونس

أعلنت وزارة الصحة التونسية، مساء الأربعاء، شفاء 111 ألفًا و599 حالة من الإصابة بفيروس "كورونا" المستجد (كوفيد-19)، من بين العدد الإجمالي للإصابات المسجلة منذ بداية انتشار الوباء في تونس والذي يبلغ 149 ألفًا و881 إصابة.وأوضحت الوزارة، في بيان مساء اليوم، أن العدد الإجمالي للمصابين الذين تم التكفل بهم في المستشفيات منذ ظهور الوباء بلغ 7 آلاف و296 حالة، فيما وصل عدد المرضى المقيمين بأقسام العناية المركزة إلى 355 حالة، إلى جانب 113 مريضًا على أجهزة التنفس الاصطناعي.يذكر أن وزارة الصحة التونسية أعلنت، في وقت سابق اليوم، تسجيل 70 حالة وفاة جديدة، ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 5 آلاف و4 حالات، فيما سجلت 2820 إصابة، لترتفع الحصيلة الإجمالية إلى 149 ألفًا و881 حالة.