إصابة امراة بالرصاص وسط احتجاجات العاصمة الأمريكية

قال قائد شرطة واشنطن العاصمة، روبرت كونتي، إن امرأة أصيبت بطلق ناري وسط الاحتجاجات "الفوضوية" في مبنى الكونجرس الأمريكي.وذكرت وسائل إعلام امريكية أن المرأة في حالة حرجة بعد أن أصيبت في صدرها على أرض المبنى.وقال كونتي إن المحتجين استخدموا مواد كيميائية مهيجة ضد الشرطة من أجل دخول مبنى الكونجرس بالولايات المتحدة.واقتحم أنصار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المبنى بعد اشتباكات مع الشرطة وخرق الأمن.