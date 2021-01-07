رئيس البرلمان الأوروبى: الأصوات الديمقراطية يجب احترامها بأمريكا

قال رئيس البرلمان الأوروبي دايفد ساسولي إن مشاهد اقتحام مبنى الكابيتول الأمريكي مقلقة للغاية.وأضاف رئيس البرلمان الأوروبي، في تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة "تويتر" مساء الأربعاء، "الأصوات الديمقراطية يجب احترامها.. متأكدون أن الولايات المتحدة ستضمن حماية القواعد الديمقراطية".