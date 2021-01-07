الأمن الأمريكى يبطل عبوتين ناسفتين فى واشنطن

أفادت شبكة (سي.إن.إن.) الإخبارية الأمريكية بأن قوات إنفاذ القانون أبطلت عبوتين ناسفتين على الأقل في العاصمة واشنطن.ونقلت الشبكة عن مصدر أمني فيدرالي، قوله إن القوات وجدت إحدى العبوتين في مبنى يضم مكاتب اللجنة الوطنية للحزب الجمهوري والأخرى في مجمع الكابيتول الأمريكي، وتم تفجيرهما من قبل قوات إنفاذ القانون لجعلها آمنة.