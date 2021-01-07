ميلان يتلقى أول هزيمة له بالدورى الإيطالى أمام يوفنتوس

تلقى فريق ميلان أول خسارة له هذا الموسم في بطولة الدوري الإيطالي لكرة القدم، أمام غريمه يوفنتوس، مساء الأربعاء، بنتيجة ١-٣، في اللقاء الذي جمعهما على ملعب "سان سيرو" بمدينة ميلانو، في قمة مباريات الجولة السادسة عشر من المسابقة.سجل ثلاثية يوفنتوس، فيديريكو كييزا "هدفين" في الدقيقتين ١٨ و٦٢، وويستون ماكيني في الدقيقة ٧٦، بينما أحرز ديفيد كالابريا هدف ميلان الوحيد في الدقيق ٤١.بهذ الفوز، رفع يوفنتوس رصيده إلى ٣٠ نقطة ليرتقي إلى المركز الرابع في جدول الدوري الإيطالي، فيما تجمد رصيد ميلان عند ٣٧ نقطة في صدارة جدول المسابقة.وفي مباراة أخرى أقيمت اليوم ضمن الجولة ذاتها، فاز فريق سبيزيا على مضيفه نابولي بنتيجة ٢-١.