مانشستر سيتى يتأهل لنهائى كأس الرابطة الإنجليزية

تأهل مانشستر سيتي إلى نهائي كأس رابطة المحترفين الإنجليزية (كاس كاراباو) بعد فوزه على مضيفه مانشستر يونايتد بهدفين نظيفين في المباراة التي جمعتهما، مساء الأربعاء، بملعب أولدترافورد في نصف نهائي البطولة.سجل هدفي سيتي كل من جون ستونز في الدقيقة 50 وفيرناندينيو في الدقيقة 83.ويواجه مانشستر سيتي في نهائي البطولة فريق توتنهام والذي نجح في التأهل إلى النهائي عقب الفوز علي فريق برينتفورد بهدفين دون رد وذلك يوم 25 أبريل القادم بملعب ويمبلي.