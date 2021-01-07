إيبارشية المنيا تعتذر عن استقبال المهنئين بعيد الميلاد المجيد

أعلنت إيبارشية المنيا بالكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة الأنبا مكاريوس أسقف عام الإيبارشية، عن عدم استقبالها لأي زوار ومهنئين اليوم، لتقديم التهنئة بمناسبة عيد الميلاد المجيد، وذلك للحد من التجمعات ضمن إجراءات الوقاية من فيروس كورونا المستجد.وأشارت الإيبارشية- في بيان لها- إلى أنها ستقتصر استقبال تهنئة العيد من خلال المكالمات الهاتفية، أو الرسائل النصية، مع تعليق احتفالات الأنشطة الكنسية.كما سيلتقي الأنبا مكاريوس، صباح اليوم الخميس، أقباط إيبارشية المنيا، عبر تقنية البث المباشر، لتقديم التهنئة لهم.وتسببت الموجة الأولى من فيروس كورونا في إلغاء احتفالات عيد القيامة؛ فاحتفلت الكنائس المسيحية بالعيد في أجواء غير مسبوقة وسط إجراءات احترازية في ظل ما اتخذته الدولة من قرارات للحد من تفشي فيروس كورونا.