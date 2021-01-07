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سياسي

«المصري» يهنئ الأقباط والبابا تواضروس بعيد الميلاد المجيد

الخميس 07/يناير/2021 - 12:43 ص
تواضروس
تواضروس
إسلام نصير
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هنأ اللواء إبراهيم المصري، عضو مجلس النواب، جموع الإخوة الأقباط والكنيسة الأرثوذكسية وعلى رأسها البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، بمناسبة عيد الميلاد المجيد، مشيرا إلى أن علاقات الترابط بين أبناء مصر والروح الوطنية بين المصريين هي مبادئ راسخة في مصر على مر العصور.

وأرسل النائب تهنئة محبة وسلام نيابةً عن أهالي سمالوط ومطاي بالمنيا، إلى الأخوة والأخوات من أقباط مصر، مؤكدا أن الأديان السماوية تتفق جميعها علي إعلاء شان الفضيلة، داعيًا المولي عز وجل أن يرفع عنا الغمة ويحفظ مصر وأهلها.

وقال عضو مجلس النواب في بيانه: "يسعدنى وبكل المحبة أن أتقدم بخالص التهانى وأطيب الأمنيات لجميع الأخوة والأخوات الأقباط بمناسبة حلول عيد الميلاد المجيد، أعاده الله عليكم وعلى شعب مصر العظيم بأسره بكل خير".

وأكد النائب إبراهيم المصري، على أهمية الوحدة الوطنية التى يتحقق من خلالها التنمية الحقيقية في كافة المجالات وتهدف إلى الترابط والإخاء والتمسك بالمبادئ والقيم الدينية التي تدعو إلى السلام والمحبة التى يتميز بها المصريين مسلمين ومسيحيين.

ووجه النائب إبراهيم المصري الشكر للجهود الأمنية في تأمين أعياد الميلاد، مؤكدا أن مصر بلد الأمن والأمان وأنها قادرة علي أن تقف في وجه كل من يحاول نشر الفتنة.

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