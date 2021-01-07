كنيسة الأم دولاجى بإسنا تحتفل بعيد الميلاد وسط إجراءات كورونا

احتفلت كنيسة الأم دولاجي وأولادها الأربعة بإسنا جنوب الأقصر، بعيد الميلاد المجيد وسط إجراءات وقائية لمواجهة فيروس كورونا، وأقيم قداس العيد وسط أجواء أحتفالية ومشاركة محدودة من الآباء الكهنة والشمامسة فقط، وذلك بدون حضور لشعب الكنيسة، للحفاظ على حياة المصليين بعد إصابة العديد من المواطنين وزيادة حصيلة الإصابات بفيروس كورونا.وترأس القمص متاؤس زخاري، والقس بيشوي القمص شنودة، كهنة كنيسة الأم دولاجي وأولادها الأربعة بإسنا، قداس عيد الميلاد، بمشاركة خورس شمامسة الكنيسة فقط، دون حضور شعبى.وفي نفس السياق، كثفت مديرية أمن الأقصر، بقيادة اللواء عصام يسن مساعد وزير الداخلية مدير أمن الأقصر، واللواء أشرف منير حكمدار المديرية، من تواجد قوات الشرطة وخبراء المفرقعات بمحيط جميع كنائس وأديرة المحافظة، وذلك في إطار خطة تأمين الكنائس خلال فترة الاحتفال بليلة العيد، وتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية طبقًا للتعليمات جراء الوقاية من فيروس كورونا.