الأنبا ديمتريوس يترأس قداس عيد الميلاد المجيد «دون حضور»

ترأس الأنبا ديمتريوس، أسقف الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بملوي، قداس عيد الميلاد المجيد، مساء الأربعاء، وذلك بالكنيسة المرقسية "مقر المطرانية".واقتصرت صلوات قداس العيد على كهنة الإيبارشية وعدد محدود من الشمامسة "دون حضور شعبي"، وذلك للحد من التجمعات ضمن إجراءات الوقاية من فيروس كورونا المستجد.وتسببت الموجة الأولى من فيروس كورونا في إلغاء احتفالات عيد القيامة، فاحتفلت الكنائس المسيحية بالعيد في أجواء غير مسبوقة وسط إجراءات احترازية في ظل ما اتخذته الدولة من قرارات للحد من تفشي فيروس كورونا.