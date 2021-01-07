العثور على سيدة مسنة مقتولة داخل مسكنها بالمنوفية فى ظروف غامضة

سادت حالة من الفزع بعد أن تم العثور من أهالي مدينة شبين الكوم عاصمة محافظة المنوفية، على جثة سيدة مسنة مقتولة داخل منزلها في ظروف غامضة، وتم إخطار قسم شرطة شبين الكوم ومديرية الأمن لإتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة.تلقى اللواء أحمد فاروق القرن، مدير أمن المنوفية، إخطارًا من العميد عبدالله جلال، مدير مباحث المنوفية، بقيام الرائد أحمد عرفة، رئيس المباحث بمركز شبين الكوم، وعدد من القيادات الأمنية بمديرية أمن المنوفية، حيث تم معاينة جثة السيدة لبيان ملابسات الواقعة، وتبين أن السيدة تبلغ من العمر 80 سنة وتسكن بمفردها.ووجه مدير أمن المنوفية، بتشكيل فريق بحث جنائي تحت إشراف العميد عبدالله جلال مدير مباحث المنوفية، وإعداد الأكمنة الثابتة والمتحركة وتفريغ الكاميرات وسماع أقوال الشهود في محيط المنطقة لمعرفة ما حدث في الواقعة وتضييق الخناق على الفاعل، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.