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الخميس 07 يناير 2021 الموافق 23 جمادى الأولى 1442
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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
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اقتصاد

أسعار الذهب فى مصر اليوم الخميس 7-1-2021

الخميس 07/يناير/2021 - 07:58 ص
الذهب فى مصر
الذهب فى مصر
منة سالم
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يقدم موقع "الدستور" سعر جرام الذهب عيار 21 في مصر اليوم الخميس 7-1-2021، وذلك بعد أن سجلت أسعار الذهب ارتفاعًا ملحوظًا في الأسواق المحلية في مستهل التعاملات الصباحية.

محليًا، تواصل أسعار الذهب ارتفاعها في الأسواق المحلية لليوم الثالث على التوالي، خلال تعاملات اليوم، وذلك بعد أن ارتفع جرام الذهب عيار 21 الأكثر مبيعًا، 6 جنيهات دفعة واحدة، مقارنة بأسعار أمس.

وعلى المستوى العالمي، ارتفعت أسعار الذهب اليوم بنسبة 0.30%، حيث صعد سعر الأوقية إلى نحو 5.92 دولار، لتسجل الأوقية 1955.9 دولار، وفقا لوكالة بلومبرج.

أسعار الذهب فى مصر اليوم الخميس 7-1-2021


سعر جرام الذهب اليوم عيار 24

صعد سعر جرام الذهب اليوم عيار 24 فى التعاملات ليصل إلى 966 جنيه.

سعر جرام الذهب عيار 21 

قفز سعر جرام الذهب عيار 21 ليسجل نحو 846 جنيهًا وهو العيار الأكثر مبيعًا في مصر حاليًّا.

سعر جرام الذهب عيار 18 

سجل سعر جرام الذهب عيار 18، 726 جنيها فى بداية تعاملات سوق الذهب بمصر.

سعر الجنيه الذهب اليوم 

شهد سعر الجنيه الذهب في مصر ارتفاعًا كبيرًا اليوم ليسجل 6768 جنيهًا، ويزِن 8 جرامات من عيار 21.

سعر أوقية الذهب عيار 24

سجل سعر أوقية الذهب عيار 24 ارتفاعًا كبيرًا لنحو 28890 جنيها وتزن الأوقية نحو 30 جراما.

جدير بالذكر أن أسعار الذهب بدأت مرتفعة في مطلع عام 2021 لذروة ثمانية أسابيع، إلا أن تخوفات المواطنين من انتشار جائحه كورونا والإغلاق والتأثر الاقتصادي للجائحة ساهم في تراجع المبيعات بقوة خلال الفترة الأخيرة في مصر، على العكس منها عالميا، إذ تساهم في صعود سعر الذهب والإقبال.

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