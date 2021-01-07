تفاصيل حالة الطقس فى مصر اليوم الخميس 7-1-2021





حالة الطقس في مصر اليوم الخميس





درجات الحرارة اليوم

حالة الطقس في محافظات مصر

يبحث الكثير من المواطنين داخل مصر عن حالة الطقس فى مصر، اليوم الخميس، حيث تعاني مصر تقلبًا شديدًا بين الرياح والشبورة المائية والبرودة الشديدة؛ وننشر توقعات خبراء هيئة الأرصاد الجوية بشكل يومي.وتشهد مصر، بدءًا من فجر اليوم الخميس، درجات حرارة مائلة للدفء نهارًا على (القاهرة والوجه البحري وشمال الصعيد وجنوب سيناء وجنوب الصعيد)، تصاحبها رياح معتدلة، كما تشهد ليلا طقسًا شديد البرودة على (شمال وجنوب الصعيد)، وباردًا على (القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء).وعن الشبورة المائيةتكون الشبورة كثيفة صباحا تصل إلى حد الضباب أحيانا على بعض الطرق الزراعية والسريعة القريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى (القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية ووسط سيناء وشمال الصعيد)، وتتأثر شمال البلاد بامتداد مرتفع جوي بينما يتأثر جنوب البلاد بامتداد منخفض السودان.وعن الرياحتكون حالة البحر المتوسط خفيفة وارتفاع الموج فيه من نصف متر إلى 1.25 متر والرياح السطحية شمالية شرقية.وحالة البحر الأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من 1.25 متر إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.العظمى الصغرى(القاهرة 23 15 - الإسكندرية 22 13 - وادي النطرون 22 14 - طنطا 23 14 - شبين الكوم 23 14 - دمنهور 23 14 - بلطيم 22 15 - مطروح 21 12 - السلوم 21 11 - سيوة 22 13 - بورسعيد 21 15 - دمياط 21 14 - الزقازيق 23 14).الطقس اليوم(المنصورة 22 13 - الإسماعيلية 23 11 - السويس 23 12 - العريش 21 11 - رفح 20 11 - رأس سدر 24 13 - نخل 23 04 - نويبع 27 17 - طابا 23 14 - كاترين 19 05 - الطور 25 13 - شرم الشيخ 27 17 - الغردقة 26 15).(مرسى علم 25 15 - الفيوم 24 12 - بني سويف 24 11 - المنيا 25 10 - أسيوط 26 09 - سوهاج 28 09 - قنا 28 10 - الأقصر 29 10 - أسوان 29 11 - إدفو 29 11 - أبوسمبل 29 11 - الوادي الجديد 29 08 - شلاتين 29 18 - أبورماد 28 18 - حلايب 26 19 - رأس حدربة 26 19).