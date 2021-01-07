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الخميس 07 يناير 2021 الموافق 23 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

تفاصيل حالة الطقس فى مصر اليوم الخميس 7-1-2021

الخميس 07/يناير/2021 - 08:03 ص
الطقس في مصر
الطقس في مصر
الدستور
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يبحث الكثير من المواطنين داخل مصر عن حالة الطقس فى مصر، اليوم الخميس، حيث تعاني مصر تقلبًا شديدًا بين الرياح والشبورة المائية والبرودة الشديدة؛ وننشر توقعات خبراء هيئة الأرصاد الجوية بشكل يومي.


حالة الطقس في مصر اليوم الخميس


وتشهد مصر، بدءًا من فجر اليوم الخميس، درجات حرارة مائلة للدفء نهارًا على (القاهرة والوجه البحري وشمال الصعيد وجنوب سيناء وجنوب الصعيد)، تصاحبها رياح معتدلة، كما تشهد ليلا طقسًا شديد البرودة على (شمال وجنوب الصعيد)، وباردًا على (القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء).

وعن الشبورة المائية
تكون الشبورة كثيفة صباحا تصل إلى حد الضباب أحيانا على بعض الطرق الزراعية والسريعة القريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى (القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية ووسط سيناء وشمال الصعيد)، وتتأثر شمال البلاد بامتداد مرتفع جوي بينما يتأثر جنوب البلاد بامتداد منخفض السودان.

وعن الرياح
تكون حالة البحر المتوسط خفيفة وارتفاع الموج فيه من نصف متر إلى 1.25 متر والرياح السطحية شمالية شرقية.
وحالة البحر الأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من 1.25 متر إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.

درجات الحرارة اليوم

العظمى الصغرى
(القاهرة 23 15 - الإسكندرية 22 13 - وادي النطرون 22 14 - طنطا 23 14 - شبين الكوم 23 14 - دمنهور 23 14 - بلطيم 22 15 - مطروح 21 12 - السلوم 21 11 - سيوة 22 13 - بورسعيد 21 15 - دمياط 21 14 - الزقازيق 23 14).

الطقس اليوم
(المنصورة 22 13 - الإسماعيلية 23 11 - السويس 23 12 - العريش 21 11 - رفح 20 11 - رأس سدر 24 13 - نخل 23 04 - نويبع 27 17 - طابا 23 14 - كاترين 19 05 - الطور 25 13 - شرم الشيخ 27 17 - الغردقة 26 15).

حالة الطقس في محافظات مصر

(مرسى علم 25 15 - الفيوم 24 12 - بني سويف 24 11 - المنيا 25 10 - أسيوط 26 09 - سوهاج 28 09 - قنا 28 10 - الأقصر 29 10 - أسوان 29 11 - إدفو 29 11 - أبوسمبل 29 11 - الوادي الجديد 29 08 - شلاتين 29 18 - أبورماد 28 18 - حلايب 26 19 - رأس حدربة 26 19).

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