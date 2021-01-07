سوريا: 98 إصابة جديدة بكورونا وشفاء 67 حالة ووفاة 6

أعلنت وزارة الصحة السورية، مساء الأربعاء، تسجيل 98 إصابة جديدة بفيروس كورونا في سورية وشفاء 67 حالة ووفاة 6 من الإصابات المسجلة بالفيروس.وأوضحت الوزارة، في بيان لها أن حصيلة الإصابات المسجلة في سورية بلغت حتى الآن 11988 شفيت منها 5753 حالة وتوفيت 747، وفقا لوكالة الأنباء السورية "سانا".وسجلت أول إصابة بفيروس كورونا في سورية في 22 مارس من العام الماضي لشخص قادم من خارج البلاد في حين تم تسجيل أول حالة وفاة في 29من الشهر ذاته.