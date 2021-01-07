«أبو الشهيد».. السيرة الذاتية للكابتن محمد عمر المعين بمجلس النواب

شملت قائمة المعينين في مجلس النواب من رئيس الجمهورية الكابتن محمد عمر، نجم الاتحاد السكندري السابق، حيث من المقرر انعقاد الجلسة الافتتاحية للبرلمان يوم 10 يناير الجاري.الكابتن محمد عمر "أبو الشهيد" جاءت بداياته مع كرة القدم في إحدى المبارايات بملعب المنشية مكان جامعة سينجور، شاهده "عم وردانى" الكشاف الخاص بنادى الاتحاد السكندرى والذي كان يعمل أيضًا في نفس الوقت كعامل غرفة خلع الملابس للنادي السكندري.اصطحبه "عم ورادني" لنادى الاتحاد حين كان عمره 15 سنة للتوقيع على استمارة الانضمام للاتحاد ليصبح ناشئًا تحت 16 سنة، وتدرب على يد الكابتن فؤاد مرسى، وفى عام 1977 لعب للفريق الأول بجوار النجوم شحتة وبوبو والبابلى والجارم ورزق نصار.شارك الكابتن محمد عمر في أول مباراة في موسم 1977 أمام الأهلى بالقاهرة، وتلقى بعدها العديد من العروض بسبب انطلاقته المميزة مع الفريق السكندري، فكان كل من الأهلي والزمالك والمقاولون مهتمين بضمه خلال تلك الفترة، لكنه فضل البقاء مع الفريق السكندري.ولد عمر فى الإسكندرية بسيدى جابر، حيث بداْ لعب الكرة الشراب بشوارع سيدى جابر وانضم لنادى الاتحاد السكندرى فى عمر 15 سنة.وانضم محمد عمر لمنتخب مصر فى نفس العام الذى شهد تصعيده فيه للفريق الأول 1977 تحت قيادة المدير الفنى طه إسماعيل وحمل بعدها شارة القائد في العديد من المباريات، كما شارك أيضًا في الفوز بكأس أمم أفريقيا 1986 بالقاهرة، والحصول على الميدالية الذهبية بدورة الألعاب الأفريقية بنيروبى 1987، وحصل على أفضل لاعب عربى بالبطولة العربية التى أقيمت بالأردن 1988 ليقرر اعتزال اللعب عام 1992.الأمر الغير معروف عن الكابتن محمد عمر عمر أن نجله الرائد شريف محمد عمر استشهد على أرض سيناء، وهو زوج شقيقة شوقى غريب المدير الفنى لمنتخب مصر الأوليمبى.كما أن الكابتن محمد عمر رفض اللعب للقطبين، بعد تلقيه عروضًا للانتقال للأهلي والزمالك لضمه وذلك للارتباطه بجماهير الاتحاد السكندري.