البابا تواضروس: حافظوا على الإجراءات الاحترازية فى كل وقت

قال البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، إنه لابد من ضرورة الإلتزام بالإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية من فيروس كورونا في كل وقت حفاظًا على أرواحكم وحياة أحبائك.وأضاف البابا تواضروس، خلال كلمته بقداس عيد الميلاد المجيد، بدير القديس الأنبا بيشوي بوادي النطرون قائلًا: "حافظوا على الإجراءات الاحترازية بأماكن العمل والكنائس والمصالح الحكومية وجيمع الأماكن التي تشهد زحامًا حتى تمر أزمة انتشار وباء كورونا بسلام".وتابع: "قرار توقف الصلوات بدون حضور خلال مناسبات الأعياد بالكنائس، أعلم أنه قد أثار حزن البعض، ولكن نحن نريد سلامة الجميع للحد من التجمعات داخل الكنائس لمنع انتشار وباء كورونا كإجراء وقائي".وتسببت الموجة الأولى من فيروس كورونا في إلغاء احتفالات عيد القيامة؛ فاحتفلت الكنائس المسيحية بالعيد في أجواء غير مسبوقة وسط إجراءات احترازية في ظل ما اتخذته الدولة من قرارات للحد من تفشي فيروس كورونا.