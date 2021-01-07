غرفة السياحة تؤكد على الالتزام بضوابط تشغيل النقل السياحى

أعلنت غرفة شركات السياحة أنها رصدت عددًا من المخالفات لبعض الشركات لضوابط التشغيللوسائل النقل السياحى.وأوضحت الغرفة أن ضوابط استئناف تشغيل وسائل النقل السياحي (الأتوبيس والليموزين والسيارات الكهربائية) تنص على الالتزام بالضوابط المقررة لنسب التشغيل 50% كحد أقصى من الطاقة الاستيعابية، مع ترك مقعد شاغر بجوار كل راكب في الأتوبيس والسيارات الكهربائية والالتزام بعدد 2 راكب كحد أقصى في اللموزين.كما نصت الضوابط على عدم السماح للركاب بالجلوس في المقاعد الأمامية بالليموزين والسيارات الكهربائية، وتوفير مطهرات ومعقمات اليدين وإجراء التنظيف والتعقيم المستمر والتهوية الجيدة قبل وبعد كل رحلة، بالإضافة إلى ضرورة التزام الركاب والسائقين بارتداء الكمامة طوال الوقت أثناء الرحلة.وشددت الغرفة على الشركات بالالتزام بضوابط التشغيل حتى لا تتعرض الشركة لتوقيع أقصى العقوباتالمنصوص عليها قانونا من وازرة السياحة والآثار.