سعر اليورو اليوم الخميس 7-1-2021 فى البنوك المصرية

وارتفع سعر اليورو اليوم في بنك قناة السويس ليسجل للشراء 19.41 جنيه وللبيع 19.21 جنيه، وفي المصرف العربي الدولي سجل للشراء 19.38 جنيه وللبيع 19.24 جنيه، وفي البنك الأهلي المصري سجل للشراء 19.42 جنيه وللبيع 19.22 جنيه، وفي البنك التجاري الدولي ارتفع سعر اليورو أمام الجنيه ليسجل للشراء 19.41 جنيه وللبيع 19.21 جنيه، وفي مصرف أبوظبي الإسلامي سجل للشراء 19.42 جنيه وللبيع 19.22 جنيه.



سعر اليورو فى البنوك اليوم الخميس 7-1-2021

وفي البنك الأهلي اليوناني استقر سعر اليورو أمام الجنيه ليسجل للشراء 19.37 جنيه وللبيع 19.20 جنيه، وفي البنك الأهلى الكويتي سجل للشراء 19.34 جنيه وللبيع 19.16 جنيه، وفي بنك إتش إس بي سي استقر اليورو أمام نظيره المصري ليسجل للشراء 19.34 جنيه وللبيع 19.17 جنيه، وفي بنك تنمية الصادرات سجل للشراء 19.41 جنيه وللبيع 19.21 جنيه، وفي بنك مصر سجل للشراء 19.42 جنيه وللبيع 19.22 جنيه. وفي البنك الأهلي اليوناني استقر سعر اليورو أمام الجنيه ليسجل للشراء 19.37 جنيه وللبيع 19.20 جنيه، وفي البنك الأهلى الكويتي سجل للشراء 19.34 جنيه وللبيع 19.16 جنيه، وفي بنك إتش إس بي سي استقر اليورو أمام نظيره المصري ليسجل للشراء 19.34 جنيه وللبيع 19.17 جنيه، وفي بنك تنمية الصادرات سجل للشراء 19.41 جنيه وللبيع 19.21 جنيه، وفي بنك مصر سجل للشراء 19.42 جنيه وللبيع 19.22 جنيه.



اليورو اليوم



انكماش منطقة اليورو في ديسمبر 2020 وعلى المستوى العالمي، شهدت منطقة اليورو والتي تضم 19 دولة، انكماشًا حادًا في النشاط الاقتصادي خلال شهر ديسمبر الماضي 2020، نتيجة تجدد إجراءات العزل التي فرضتها بعض الدول لمحاولة احتواء تفشي الموجة الثانية من فيروس كورونا المستجد، أمام الزيادات في أعداد الإصابات والوفيات بالفيروس على مستوى العالم.





كما ارتفعت القراءة النهائية لمؤشر آي.إتش.إس ماركت المجمع لمديري المشتريات لشهر ديسمبر 2020، الذي يعد مؤشرا جيدا لمتانة الاقتصاد، إلى 49.1 من 45.3 في نوفمبر، ولكنه دون القراءة الأولية عند 49.8 بكثير، وفقًا للمسح الذي أجرته للنشاط الاقتصادي لمنطقة اليورو.