رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 07 يناير 2021 الموافق 23 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

سعر اليورو اليوم الخميس 7-1-2021 فى البنوك المصرية

الخميس 07/يناير/2021 - 06:49 ص
اليورو
اليورو
ياسمين محمود
طباعة
يرصد موقع "الدستور" سعر اليورو، اليوم الخميس 7-1-2021، خلال تعاملات ختام الأسبوع الجاري، مقابل الجنيه المصري في عدد من البنوك المحلية والأجنبية، حيث بلغ سعر اليورو للشراء 19.33 جنيه وللبيع 19.20 جنيه، وفقًا للبنك المركزي المصري.

ونستعرض لكم فى هذا التقرير سعر تداول اليورو الأوروبي بالأسواق المحلية المصرية في مواجهة الجنيه المصري.

وارتفع سعر اليورو اليوم في بنك قناة السويس ليسجل للشراء 19.41 جنيه وللبيع 19.21 جنيه، وفي المصرف العربي الدولي سجل للشراء 19.38 جنيه وللبيع 19.24 جنيه، وفي البنك الأهلي المصري سجل للشراء 19.42 جنيه وللبيع 19.22 جنيه، وفي البنك التجاري الدولي ارتفع سعر اليورو أمام الجنيه ليسجل للشراء 19.41 جنيه وللبيع 19.21 جنيه، وفي مصرف أبوظبي الإسلامي سجل للشراء 19.42 جنيه وللبيع 19.22 جنيه.

سعر اليورو فى البنوك اليوم الخميس 7-1-2021


وفي البنك الأهلي اليوناني استقر سعر اليورو أمام الجنيه ليسجل للشراء 19.37 جنيه وللبيع 19.20 جنيه، وفي البنك الأهلى الكويتي سجل للشراء 19.34 جنيه وللبيع 19.16 جنيه، وفي بنك إتش إس بي سي استقر اليورو أمام نظيره المصري ليسجل للشراء 19.34 جنيه وللبيع 19.17 جنيه، وفي بنك تنمية الصادرات سجل للشراء 19.41 جنيه وللبيع 19.21 جنيه، وفي بنك مصر سجل للشراء 19.42 جنيه وللبيع 19.22 جنيه.

اليورو اليوم

انكماش منطقة اليورو في ديسمبر 2020

وعلى المستوى العالمي، شهدت منطقة اليورو والتي تضم 19 دولة، انكماشًا حادًا في النشاط الاقتصادي خلال شهر ديسمبر الماضي 2020، نتيجة تجدد إجراءات العزل التي فرضتها بعض الدول لمحاولة احتواء تفشي الموجة الثانية من فيروس كورونا المستجد، أمام الزيادات في أعداد الإصابات والوفيات بالفيروس على مستوى العالم.

كما ارتفعت القراءة النهائية لمؤشر آي.إتش.إس ماركت المجمع لمديري المشتريات لشهر ديسمبر 2020، الذي يعد مؤشرا جيدا لمتانة الاقتصاد، إلى 49.1 من 45.3 في نوفمبر، ولكنه دون القراءة الأولية عند 49.8 بكثير، وفقًا للمسح الذي أجرته للنشاط الاقتصادي لمنطقة اليورو.

الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

وفاة أول طفل متأثرًا بكورونا فى المنوفية

بعد التعيينات الرئاسية.. 161 سيدة تحت القبة لأول مرة فى تاريخ البرلمان

تفاصيل اللحظات الأخيرة لرحيل مصطفى محمد عن الزمالك (خاص)

بعد إخلاء سبيله.. الصور الأولى لسيف الدين أحمد المتهم بقضية الفيرمونت

الصور

image description

إعلان نتيجة انتخابات مجلس أمناء محافظة دمياط

image description

جامعة أسيوط توقع بروتوكول تعاون للحد من ظاهرة حرق بقايا الذرة

image description

مستشفى القلب بأسيوط يستقبل 12 ألفًا و330 حالة ويجرى 2933عملية جراحية

image description

محافظ أسيوط يستوقف شابين ويحيلهما للشرطة لعدم ارتداء الكمامة

image description

لمتابعة الموقف التنفيذى.. محافظ أسيوط يلتقى رئيس جهاز مدينة ناصر

الأكثر قراءة

خاص.. حازم إمام يكشف حقيقة تعيينه بمجلس النواب

حسام غالى وحازم إمام الأبرز.. إعلان قائمة المعينين بالبرلمان خلال ساعات

خلال ساعات.. مصطفى محمد ينتقل إلى الدوري الفرنسي

بعد إخلاء سبيله.. الصور الأولى لسيف الدين أحمد المتهم بقضية الفيرمونت

إنفوجراف

image description

«المبدع».. وداعًا وحيد حامد (إنفوجراف)

image description

دفتر عزاء الفنانين لوحيد حامد (إنفوجراف)

image description

وحيد حامد.. كيف نعاه المثقفون؟ (إنفوجراف)

image description

«فتاة النزهة» المسحولة عانت من نزيف بالجسد كله وعظام مهشمة (إنفوجراف)

نجم الساعة

سيناريوهان لامتحانات النقل والشهادة الإعدادية بعد التأجيل

منوعات

مواعيد القطارات اليوم الخميس 7-1-2021

اليابان تؤجل احتفالات الشعلة الأولمبية بسبب كورونا

حظر تجول فى مقاطعة كيبيك الكندية للسيطرة على تفشى كورونا

استئناف الدراسة فى مدارس وجامعات موريتانيا

أيام زمان

عرفانًا بجميل شقيقه.. هكذا اختار نجاح الموجى اسمه الفنى لدخول عالم الأضواء

أحدهما أسلمت والأخرى تركت مصر وساهمت في قتل عالمة مصرية.. «نجمة وراقية إبراهيم»

جميلة الجميلات: خطفت الأنظار ورفض والدها زواجها من أنور وجدي

عبدالوارث عسر.. ترك وظيفة المالية وقدم عددًا من النجوم للساحة الفنية

مقالات الرأي
جلال حمام
رمال صحراء مصر.. المثقال بدولار
صفوت البياضي
كورونا تهدد العالم كله.. فهل من نجاة؟
أحمد بهاء الدين شعبان
حروب سيبرانية
خالد عكاشة
إلى أين تذهب إثيوبيا؟!
المزيد

الثقافة

«سقف الغرفة».. كتاب جديد لسمر طاهر عن دار كتبنا

شاهيناز الفقى: جائزة إحسان عبدالقدوس حافز قوى وتتويج لجهدى

نصير شمة يفوز بجائزة هولندية لأبرز الشخصيات تأثيرا فى 2020

«حكاية بنى سويف الجميلة».. كتاب جديد للشاعر مؤمن سمير