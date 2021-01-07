70 وفاة و2820 إصابة جديدة بكورونا فى تونس
الخميس 07/يناير/2021 - 12:13 ص
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أعلنت وزارة الصحة التونسية، مساء الأربعاء، تسجيل 70 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد-19»، خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 5 آلاف و4 حالات.
وأضافت الوزارة، في بيان عن الوضع الوبائي في البلاد، أنه تم تسجيل 2820 إصابة جديدة بالفيروس التاجي، لترتفع الحصيلة الإجمالية للإصابات إلى 149 ألفًا و881 حالة.
وأضافت الوزارة، في بيان عن الوضع الوبائي في البلاد، أنه تم تسجيل 2820 إصابة جديدة بالفيروس التاجي، لترتفع الحصيلة الإجمالية للإصابات إلى 149 ألفًا و881 حالة.