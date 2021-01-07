70 وفاة و2820 إصابة جديدة بكورونا فى تونس

أعلنت وزارة الصحة التونسية، مساء الأربعاء، تسجيل 70 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد-19»، خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 5 آلاف و4 حالات.وأضافت الوزارة، في بيان عن الوضع الوبائي في البلاد، أنه تم تسجيل 2820 إصابة جديدة بالفيروس التاجي، لترتفع الحصيلة الإجمالية للإصابات إلى 149 ألفًا و881 حالة.