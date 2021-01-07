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رئيس التحرير التنفيذي
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الثقافة

«هى عصاى».. حكاية القصة التى أصبحت رواية وفازت بجائزة إحسان عبد القدوس

الخميس 07/يناير/2021 - 12:05 ص
فتحي إسماعيل
فتحي إسماعيل
خالد حماد
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أعلنت اليوم نتائج جائزة صالون إحسان عبد القدوس في مجالات الرواية والقصة القصيرة والنقد الأدبي، وجاء اسم الروائي فتحي إسماعيل من ضمن الأسماء المتحصلين على الجائزة عن روايته الغير منشورة «هي عصاي».

ويروي الروائي فتحي إسماعيل لـ«الدستور» حكاية القصة التي أصبحت رواية يقول: «في الصف الثاني الثانوي، سألنا مدرسُ البلاغة من منكم لديه موهبة؟، قام الذي غنيّ فصفقّ له، وقمت أقص عليه حكاية العاجز الذي إن امتدت إليه يد؛ بات فارسًا، ولعنة الكِبْر، حتمًا ستلاحق صاحبَها كشبح، في اختصار لقصة قصيرة كانت تدور فكرتها في رأسي حيتها، فأومأ لي برأسه "خيالك واسع"، وأشار لي بيده أن أجلس، ولم يصفق بالطبع».

ويستطرد «إسماعيل»: «ظلت القصة تطل بين الفيْنة والفينةْ، يلاحقني أبطالها، لمدة تصل إلى سبعة وعشرين سنة، حتى انتهت في السابع من يناير للعام المنصرم، وها هي بحيلة العاجز، وبقدرة الله تطل علي بخبرٍ كقبس من نور وسط كومة الأحزان، لتشفع لانتظار السنين.. وللذين لم يحُل عجزهم، دون اكتمال إنسانيتهم وعطائهم، وسط نكبات الإنسانية بوباء، حال دون إقامة فعالية كما اعتادت إدارة المسابقة، إقامتها في ذكرى ميلاد الكاتب الكبير الراحل إحسان عبد القدوس، وفي ذكرى ميلاد المسيح عليه السلام، واحتفالات المصريين بالأعياد في ظل التباعد الاجتماعي».

وأشار «إسماعيل» إلى أن المفارقة أن الرواية تمت في نفس هذا اليوم من العام الماضي 2020، ليتوج صبر السبع وعشرين سنة بجايزة الرواية مع نخبة من الكتاب المصريين.

ويختم «إسماعيل»: «ارتباط اسمي بقامة وجائزة إحسان عبد القدوس، هو شرف لم أكن أحلم به، ونجاح أهديه لكل الأصدقاء وللإنسانية بمناسبة أعياد القيامة».

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