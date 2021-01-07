تعرف على السيرة الذاتية للدكتور محمد زكى الوحش العضو المعين بمجلس النواب

ضمت قائمة المعينين في مجلس النواب بقرار من الرئيس عبدافتاح السيسي، الدكتور محمد زكى الوحش، أستاذ ورئيس قسم جراحة زراعة الكبد بجامعة الأزهر.وزكي الوحش، حاصل على درجة الدكتوراه فى تخصص جراحة وزراعة الكبد من جامعة لندن، وفى 18 يونيو 2020 انتخب رئيسًا لمجلس أمناء مدينة القاهرة الجديدة.كما عمل مدرسًا مساعدًا بمستشفى الزهراء الجامعي التابعة لجامعة الأزهر، حصل على بكالوريوس الطب بجامعة الأزهر حصل على الماجستير ثم سجل الدكتوراه، كما حصل على بعثة إلى الخارج للحصول على الدكتوراه في تخصص جراحة وزراعة الكبد بجامعة لندن ماجستير الجراحة العامة جامعة الأزهر.وحصل على دكتوراه جراحة المناظير للجهاز الهضمي جامعة ستراسبورج – فرنسا، ودكتوراه جراحة وزراعة الكبد جامعة لندن "أول مصري وعربي يحصل على الدكتوراه في هذا التخصص".-كما أنه رئيس وحدة جراحة وزراعة الكبد –مستشفى الزهراء الجامعة- جامعة الازهر، وأجرى اول جراحة زراعة كبد في مستشفيات جامعة الازهر في عام – أنشئ ثلاث وحدات لزراعة الكبد بثلاث مستشفيات مختلفة,وعمل لمدة 11 سنة في مستشفى رويال فرى في لندن شارك مع الفريق الجراحى في وحدة الكبد في أكثر من 1500 حالة زراعة كبد بالإضافة إلى العديد من جراحات استئصال أورام الكبد.له أكثر من 147 بحثا علمىا ملقى في المؤتمرات والمحافل العلمية في بريطانيا وأسبانيا وألمانيا وفرنسا وأستراليا واليابان والصين والعديد من الدول العربية، وله العديد من الأبحاث العلمية المنشورة في الدوريات الطبية العالمية تصل إلى أثر من 40 بحث علمى وطبى وتهتم هذه الأبحاث بتقوية المناعة في الجسم والكبد وكذا استخدمات الليزر في تشخيص أمراض الكبد.وأعد قوافل طبية من إنجلترا لزيارة المرضى في الريف المصرى وبعض الخدمات الطبية، كما أنه مستشار الطبي لصندوق تحيا مصر ورئيس جهاز مجلس أمناء القاهرة الجديدة.