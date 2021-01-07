سعر الدينار الكويتى اليوم الخميس 7-1-2021 فى البنوك المصرية
الخميس 07/يناير/2021 - 05:17 ص
ياسمين محمودطباعة
يرصد موقع «الدستور» سعر الدينار الكويتي، اليوم الخميس 7-1-2021، أمام الجنيه المصري، طبقًا لآخر التحديثات في البنوك المحلية الاجنبية، حيث استقر سعر الدينار الكويتي في البنك المركزي المصري علي سعره أمس، وسجل للشراء 51.52 جنيه، وللبيع 51.92.
نستعرض لكم فى هذا التقرير سعر تداول الدينار الكويتي بالأسواق المحلية المصرية في مواجهة الجنيه المصري.
تراجع سعر الدينار الكويتي اليوم في البنك الأهلي المتحد ليسجل للشراء 51.92 جنيه وللبيع 47.73، وفي بنك الاستثمار العربي سجل للشراء 52.16 جنيه وللبيع 48.59، كما بلغ سعر الدينار أمام الجنيه اليوم في بنك الكويت الوطني للشراء 51.92 جنيه وللبيع 48.66، وفي بنك اتش اس بي سي سجل للشراء 51.96 جنيه وللبيع 51.54، وفي البنك الأهلي الكويتي سجل للشراء 51.96 جنيه وللبيع 48.01.
سعر الدينار الكويتي اليوم الأربعاء 6-1-2021 في البنوك المصرية
كما ارتفع سعر الدينار اليوم في بنك الإسكندرية ليسجل للشراء 51.99 جنيه وللبيع 48.88، وفي المصرف المتحد فسجل للشراء 51.99 جنيه ولللبيع 47.45، وواصل الدينار الكويتي ارتفاعه أمام الجنيه المصري ليسجل في البنك الأهلي المصري للشراء 51.99 جنيه وللبيع 48.86، وفي المصرف العربي الدولي سجل للشراء 51.89 جنيه وللبيع 51.62.
وعلي المستوي العالمي، أعلن وزير النفط الكويتي محمد الفارس، عن اكتشاف أكبر حقلين نفطيين جديدين لشركة نفط الكويت، في حقل حومه الذي يقع في الجزء الشمالي الغربي للبلاد، موضحًا أنه حسب نتائج التقييم الأولية، تبلغ طاقة الحقل الإنتاجية 1452 برميلًا من النفط الخفيف في اليوم.
كما أكد الفارس في تصريحات لوكالة الانباء الكويتية، أن الاكتشاف الثاني تم في حقل القشعانية شمال الكويت قرب حقلي الروضتين والصابرية في المكمن الجوراسي، إذ أسفرت النتائج الأولية بعد حفر بئر «قشعانية -1» عن اكتشاف النفط الخفيف بكميات تجارية بواقع 1819 برميلًا في اليوم، بوزن نوعي يبلغ 49 (API) وغاز مصاحب بواقع 2،78 مليون قدم مكعبة في اليوم.
نستعرض لكم فى هذا التقرير سعر تداول الدينار الكويتي بالأسواق المحلية المصرية في مواجهة الجنيه المصري.
تراجع سعر الدينار الكويتي اليوم في البنك الأهلي المتحد ليسجل للشراء 51.92 جنيه وللبيع 47.73، وفي بنك الاستثمار العربي سجل للشراء 52.16 جنيه وللبيع 48.59، كما بلغ سعر الدينار أمام الجنيه اليوم في بنك الكويت الوطني للشراء 51.92 جنيه وللبيع 48.66، وفي بنك اتش اس بي سي سجل للشراء 51.96 جنيه وللبيع 51.54، وفي البنك الأهلي الكويتي سجل للشراء 51.96 جنيه وللبيع 48.01.
سعر الدينار الكويتي اليوموفي بنك تنمية الصادرات استقر سعر الدينار اليوم ليسجل للشراء 51.64 جنيه وللبيع 48.67، وفي بنك القاهرة فسجل للشراء 51.74 جنيه وللبيع 48.75، كما بلغ سعر الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي للشراء 51.96 جنيه وللبيع 48.89، وفي بنك مصر سجل للشراء 51.99 جنيه وللبيع 48.86، أما في البنك العربي الأفريقي الدولي فسجل أمام نظيره المصري للشراء 51.7 جنيه وللبيع 48.52.
سعر الدينار الكويتي اليوم الأربعاء 6-1-2021 في البنوك المصرية
كما ارتفع سعر الدينار اليوم في بنك الإسكندرية ليسجل للشراء 51.99 جنيه وللبيع 48.88، وفي المصرف المتحد فسجل للشراء 51.99 جنيه ولللبيع 47.45، وواصل الدينار الكويتي ارتفاعه أمام الجنيه المصري ليسجل في البنك الأهلي المصري للشراء 51.99 جنيه وللبيع 48.86، وفي المصرف العربي الدولي سجل للشراء 51.89 جنيه وللبيع 51.62.
وعلي المستوي العالمي، أعلن وزير النفط الكويتي محمد الفارس، عن اكتشاف أكبر حقلين نفطيين جديدين لشركة نفط الكويت، في حقل حومه الذي يقع في الجزء الشمالي الغربي للبلاد، موضحًا أنه حسب نتائج التقييم الأولية، تبلغ طاقة الحقل الإنتاجية 1452 برميلًا من النفط الخفيف في اليوم.
كما أكد الفارس في تصريحات لوكالة الانباء الكويتية، أن الاكتشاف الثاني تم في حقل القشعانية شمال الكويت قرب حقلي الروضتين والصابرية في المكمن الجوراسي، إذ أسفرت النتائج الأولية بعد حفر بئر «قشعانية -1» عن اكتشاف النفط الخفيف بكميات تجارية بواقع 1819 برميلًا في اليوم، بوزن نوعي يبلغ 49 (API) وغاز مصاحب بواقع 2،78 مليون قدم مكعبة في اليوم.